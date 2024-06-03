ChatGPT يصل إلى النظارات الذكية Eddie Bauer

كشفت Innovative Eyewear عن مجموعة النظارات الذكية Eddie Bauer المدعومة من ChatGPT.

وتأسست Innovative Eyewear في عام 2019 وتركز على تطوير النظارات الذكية بتراخيص من علامات تجارية مشهورة، مثل Reebok و Nautica و Eddie Bauer.

وتتضمن هذه التشكيلة الجديدة إمكانية الوصول الصوتي إلى ChatGPT وتقدم أول تصميم للنظارات الذكية دون إطار في العالم.

ويمكن لمرتدي مجموعة النظارات الذكية Eddie Bauer استدعاء ChatGPT وسيري Siri من خلال التحدث إلى الميكروفونات المزدوجة وتلقي الإجابات من خلال مكبرات الصوت الرباعية.

ويمكن أن يطالب مرتدو النظارة ChatGPT بكتابة ردود عبر البريد الإلكتروني، وتلخيص النصوص الطويلة، وترجمة النصوص، والمزيد دون استخدام اليدين من خلال تطبيق Lucyd المجاني المتكامل مع جميع نظارات Lucyd من Innovative Eyewear.

ويتيح ذلك للمستخدمين الاحتفاظ بسجل الدردشة نفسه بغض النظر عن النظارات التي يختارون ارتداءها كل يوم.

ويعمل تطبيق Lucyd أيضًا عبر جميع هواتف iOS دون نظارات Lucyd مجانًا، وتتوفر نسخة أندرويد قريبًا.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى والتحكم في التطبيقات عبر اتصالات البلوتوث 5.2 من مسافة تصل إلى 30 مترًا.

وتتوفر عناصر التحكم الأساسية باللمس للتحكم في تشغيل الموسيقى والرد على المكالمات وتشغيل المساعد الصوتي.

وتعمل البطاريات القابلة لإعادة الشحن على تشغيل النظارات لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل شحنها في القاعدة المرفقة.

وتتضمن المجموعة نماذج Explorer و Horizon و Navigator و Velocity المتميزة جميعها بعدسات النظارات الشمسية المستقطبة لتحقيق الأداء الأمثل في الهواء الطلق.

ويعد نموذج Horizon بمنزلة أول نظارة ذكية دون إطار في العالم مدعومة بروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وتعرض المجموعة أول تصميم للنظارات الذكية دون إطار، إذ أدمجت الشركة بسلاسة التكنولوجيا المتطورة في التصميم الجمالي الخفيف الوزن.

وقالت الشركة: “نعتقد أن إطلاق مجموعة النظارات الذكية Eddie Bauer يعد علامة بارزة في مهمتنا لدفع حدود ابتكار النظارات. من خلال تقديم أول نظارة ذكية دون إطار، نعتقد أننا نرفع مستوى الأسلوب ونعيد أيضًا تعريف إمكانيات التكنولوجيا القابلة للارتداء.