AMD تطلق شرائح ذكاء اصطناعي جديدة لمنافسة إنفيديا

كشفت AMD النقاب عن معالجاتها للذكاء الاصطناعي وعرضت بالتفصيل خطتها لتطوير رقاقات الذكاء الاصطناعي على مدى العامين المقبلين في محاولة لتحدي إنفيديا الرائدة في الصناعة.

وفي معرض Computex التجاري للتكنولوجيا في تايبيه، قدمت الرئيسة التنفيذية للشركة، ليزا سو، مسرع MI325X المقرر أن يكون متاحًا في الربع الأخير من عام 2024.

وأدى السباق إلى تطوير برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة طلب الرقاقات المتقدمة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي القادرة على دعم هذه التطبيقات المعقدة.

وتتنافس شركة AMD مع إنفيديا التي تهيمن حاليًا على السوق المربحة لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي.

ومنذ العام الماضي، أوضحت إنفيديا للمستثمرين أنها تخطط لتقصير دورة إصدارها إلى سنة، وحذت حذوها الآن AMD.

وقالت سو: “الذكاء الاصطناعي هو أولويتنا الأولى بصفتنا شركة، وقد سخرنا كل قدرات التطوير داخل الشركة لخدمة هذه الأولوية. الإصدار السنوي موجود لأن السوق يتطلب منتجات وقدرات أحدث”.

وقدمت AMD أيضًا سلسلة قادمة من الرقاقات باسم MI350، ومن المتوقع أن تكون متاحة في عام 2025، وتعتمد على معمارية الرقاقات الجديدة.

ومقارنةً بسلسلة MI300 المتاحة حاليًا من رقاقات الذكاء الاصطناعي، قالت AMD إنها تتوقع أن يكون أداء MI350 أفضل بمقدار 35 مرة في الاستدلال، وهي عملية حساب استجابات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت AMD عن سلسلة MI400، ومن المتوقع أن تصل في عام 2026، وتعتمد على معمارية تسمى Next.

وتضاعفت أسهم AMD بأكثر من الضعف منذ بداية عام 2023، مع أن هذه الزيادة لا تزال ضئيلة مقارنة بارتفاع أسهم إنفيديا بأكثر من سبعة أضعاف في المدة الزمنية نفسها.

وتهدف AMD إلى دورة منتج لرقاقات الذكاء الاصطناعي مدتها عام واحد. وبالمثل، قالت إنفيديا إنها تخطط لإصدار عائلة جديدة من رقاقات الذكاء الاصطناعي كل عام.

وقالت سو في شهر أبريل إن AMD تتوقع مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي بنحو 4 مليارات دولار لعام 2024، بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن تقديراتها السابقة.

وفي حدث Computex، قالت AMD أيضًا إن الجيل الحديث من وحدات المعالجات المركزية قد يكون متاحًا على الأرجح في النصف الثاني من عام 2024.

وتعطي الشركات عمومًا الأولوية للإنفاق على شرائح الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، وتستخدم بعض وحدات المعالجة المركزية من AMD إلى جانب وحدات معالج الرسومات، مع أن النسبة تميل لصالح وحدات معالجة الرسومات.

وشرحت AMD معمارية وحدات المعالجة العصبونية الجديدة المخصصة للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز في أجهزة الحواسيب العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد صانعو الرقاقات على قدرات الذكاء الاصطناعي الإضافية لدفع النمو في سوق أجهزة الحواسيب بعد خروجها من الركود المستمر منذ سنوات.

وقالت AMD إن معالجاتها تتجاوز متطلبات أجهزة حواسيب +Copilot من مايكروسوفت.