مؤتمر “SAS Innovate on Tour” يضع إسطنبول في طليعة الذكاء الاصطناعي التوليدي

عقدت (ساس)، الشركة الرائدة في مجال التحليلات، مؤتمرها العالمي (SAS Innovate) في مدينة إسطنبول التركية، على مدى يومي 21 و22 من مايو 2024، وركز المؤتمر في إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحويل الأعمال وتقديم حلول مبتكرة لمختلف القطاعات.

ويبدو لافتًا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد استحوذ على اهتمام العالم، بوصفه أداة قوية تتيح البيانات والذكاء الاصطناعي لتكون في متناول أيدي الجميع بغض النظر عن مهاراتهم، وتقنية تحويلية تعيد تشكيل طريقة عمل الشركات في كافة القطاعات، ومساعدتها على الابتكار وتحسين قدراتها التنافسية.

وقد قدم مؤتمر (SAS Innovate on Tour Istanbul) منصة لاكتشاف كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لصنع القيمة وإحداث التأثير المفيد. واشتمل الحدث على مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل: الجلسات النقاشية المتعمقة واجتماعات الطاولة المستديرة التفاعلية والورش العملية والعروض التوضيحية.

وقال عادل بلهواري، النائب الأول للرئيس في القطاع المصرفي وخبير الذكاء الاصطناعي والتحليلات: “يسرنا أن نكون جزءًا من مثل هذه المؤتمرات التي تمنح الفرصة لمقابلة المشاركين من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات. وقد كان مؤتمر (SAS Innovate on Tour Istanbul) حدثًا مميزًا للتواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل والمهتمين بالبيانات والذكاء الاصطناعي”.

وقال ألكسندر تيخونوف، المدير الإقليمي لشركة ساس في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “من خلال تطوير ووضع خطط استراتيجية للذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ، أدركت منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا منذ فترة طويلة أهمية تطوير هذا القطاع، ودوره في دفع التقدم وتعزيز المرونة لمواجهة التحديات المستقبلية. وبدءاً من الخدمات المصرفية والحكومية والتصنيع والرعاية الصحية، وحتى قطاعات التجزئة والتأمين والتعليم والنقل والاتصالات، يمكن للتحليلات والذكاء الاصطناعي من ساس أن توفر الحلول لكافة التحديات التي تواجه القطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل للمؤسسات والأفراد والمجتمعات. إن الابتكار يكمن في صميم كل ما تقوم به ساس، كما أنه يمتلك القدرة اللازمة التي تساعدنا جميعاً على إحراز التقدم المنشود”.

تسليط الضوء على فرص التحول بفضل الذكاء الاصطناعي:

تعرف الحاضرون في مؤتمر (SAS Innovate on Tour Istanbul) الطرق التي يستخدم فيها عملاء وشركاء ساس للذكاء الاصطناعي والتحليلات لتحسين أعمالهم، إدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال، وتعزيز العلاقات مع العملاء والمزيد من المجالات الأخرى.

وشارك متحدثون من مؤسسات مشهورة، من منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث تبادلوا النصائح وتعرفوا أفضل الممارسات لتكامل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تسليط الضوء على الفوائد الواقعية التي توفرها ساس في مجالات التحليلات والذكاء الاصطناعي.

وألقى خبراء ساس كلمات استعرضوا فيها توجهات السوق، إلى جانب مناقشة جهود الشركة لتعظيم قيمة الاستثمارات التجارية الحالية. وركز موظفو الشركة أيضًا في أحدث الابتكارات والقدرات الفريدة التي أُدمجت في منصة ساس لتعزيز الأداء وتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكن الوثوق بها.

اطلع المشاركون في مؤتمر (SAS Innovate on Tour Istanbul) أيضًا على أحدث التطورات في التحليلات والذكاء الاصطناعي، كما تفاعلوا بشكل مباشر مع التكنولوجيا، وتواصلوا مع المتخصصين لفهم كيفية مساعدة ساس لمؤسساتهم في تحقيق النجاح.

ومن خلال التواصل مع رواد القطاع الذين أكملوا مبادراتهم الخاصة بالتحول، تمكن قادة الأعمال والمديرون التنفيذيون من تعرف القيمة الاقتصادية للتحول السحابي والذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن ساس قد نظمت مؤتمرها (SAS Innovate on Tour) بالشراكة مع شركتي إنتل ومايكروسوفت، كما عملت مع شركائها على تشغيل البيانات والذكاء الاصطناعي، وقدمت الرؤى التي تساعد في توسيع نطاق عملية صنع القرار وتجاوز التغيير والتفوق في الأداء على المنافسة.

يؤكد مؤتمر (SAS Innovate on Tour Istanbul) التزام ساس بتقديم حلول مبتكرة تناسب احتياجات مختلف القطاعات. وتسعى الشركة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق نتائج فضلى للمؤسسات والأفراد والمجتمعات.