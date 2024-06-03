كوالكوم تروج لحواسيب محمولة تعمل لمدة طويلة

قالت كوالكوم إن أصحاب الحواسيب المحمولة المبنية على شرائحها الجديدة قد يكونون قادرين على استخدام أجهزة الحواسيب بقدر ما يريدون دون الحاجة إلى القلق من نفاد البطارية.

وتوفر الشركة الواقع مقرها في سان دييغو أشباه الموصلات الداعمة للجيل الجديد من أجهزة حواسيب +Copilot المتميزة بأحدث تحسينات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت.

وقالت مايكروسوفت إن أجهزة كوالكوم ضرورية لتوفير مزايا الذكاء الاصطناعي والتعامل معها بكفاءة كافية للحفاظ على تشغيل الجهاز لمدة طويلة دون إعادة الشحن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، في معرض Computex: “نحن نصنع التاريخ معًا وبدأت الصناعة تنتبه لذلك. أعتقد أن ما يحدث الآن لا يقل أهمية عن ظهور نظام التشغيل ويندوز 95”.

وأمضت كوالكوم وبعض نظيراتها أكثر من عقد من الزمن في محاولة لتخفيف اعتماد صناعة أجهزة الحواسيب على إنتل وتوفير مجموعة جديدة من المكونات الرئيسية باستخدام تقنية Arm المهيمنة على صناعة الهواتف الذكية.

وقال آمون إن أجهزة الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز والمعتمدة على Snapdragon X Elite من كوالكوم تتمتع بعمر بطارية يصل إلى ضعف عمر نظيراتها التقليدية، كما أن كفاءة الطاقة أكبر بأكثر من 100 مرة عندما يتعلق الأمر بتشغيل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي.

ويعد تفاؤل الرئيس التنفيذي بالأجهزة الجديدة جزءًا من محاولته تنويع مصادر إيرادات كوالكوم، إذ توجد رقاقاتها للهاتف المحمول في كل مكان في صناعة الهواتف الذكية، مع أنها تتخلف عن المنافسين في قطاعات أخرى.

وفي الشهر الماضي، كشفت مايكروسوفت عن أجهزة حواسيب +Copilot المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي.

وقالت مايكروسوفت إن أجهزتها من خط Surface وأجهزة شركاء التصنيع توفر قوة وسرعة إضافية مقارنةً بجهاز MacBook Air من آبل.

وتعد لينوفو وأسوس ودل من الشركاء الذين أعلنوا عزمهم إطلاق أجهزة حواسيب +Copilot تعمل بتقنية Snapdragon.

وقد تضيف الجهود القائمة على الذكاء الاصطناعي زخمًا جديدًا إلى المحاولات التي فشلت حتى الآن في إحداث تغيير في هيمنة إنتل على أجهزة الحواسيب.

وتحتاج كوالكوم إلى جذب انتباه المستهلك وتوفير التوافق مع جميع البرامج والأجهزة الطرفية التي يعتمد عليها مستخدمو الحواسيب.