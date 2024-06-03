شاومي تطلق هاتف ريدمي 13 الداعم لشبكات الجيل الرابع

أطلقت شاومي هاتفها الجديد ريدمي 13 الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G، الذي يأتي خلفًا لإصدارها الشهير السابق (Redmi 12 4G).

وتخلت شاومي في الإصدار الجديد عن الكاميرا الواسعة المجال، إذ يأتي الهاتف بكاميرتين خلفيتين بدلًا من ثلاث كاميرات، وحسّنت الكاميرا الخلفية الأساسية لترتفع دقتها من 50 ميجابكسل إلى 108 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فقد زادت دقتها إلى 13 ميجابكسل، بدلًا من 8 ميجابكسل في الإصدار السابق.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G91 Ultra من ميدياتيك، الذي لا يختلف في الأداء كثيرًا عن المعالج السابق، كما يحتوي على شاشة من نوع IPS LCD قياسها 6.79 إنشات، بدقة قدرها FHD، ودرجة سطوع تصل إلى 550 شمعة، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

ويحمل الهاتف بطارية بسعة قدرها 5030 ميلي أمبير، ويمكن الآن شحنها بقوة تصل إلى 33 واطًا، مقارنةً بالإصدار السابق الذي يحمل شاحنًا قوته 18 واطًا، ويوجد مستشعر بصمات في جانب الهاتف، ويدعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP53، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة HyperOS من شاومي.

وتطرح شاومي هاتف ريدمي 13 الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G بسعر يبدأ من 200 يورو للنسخة التي تحمل ذاكرة عشوائية حجمها 6 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 128 جيجابايت، أما الإصدار الآخر الذي يحمل ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت فسيكون متاحًا بسعر قدره 230 يورو.