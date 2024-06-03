“سيرفس ناو” تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لدعم التحول الرقمي في المنطقة

شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم افتتاح المقر الإقليمي لشركة (سيرفس ناو) ServiceNow، شركة البرمجيات الرائدة في مجال إدارة سير العمل الرقمي، وذلك بحضور معالي المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

ويأتي افتتاح المقر الإقليمي التزامًا من (سيرفس ناو) بدعم الابتكار في المملكة العربية السعودية، وتلبية احتياجات عملائها وشركائها في المنطقة، وتأكيد مسؤوليتها تجاه توفير فرص العمل، وتنمية المهارات الرقمية.

تعزيز الاقتصاد الرقمي:

أوضح المهندس محمد الربيعان، وكيل وزارة الاتصالات للتكنولوجيا، أن هذا الافتتاح يمثل إضافةً نوعية في مسيرة تحقيق أهداف وطموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كونها مركزًا إقليميًا رائدًا للتقنيات المتقدمة.

وقال: “نرحب بشركة (ServiceNow) بصفتها عضوًا أساسيًا في مجتمع الأعمال التقنية في المملكة، ونتطلع إلى مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الرقمي للمنطقة والمملكة، وتطوير المواهب المحلية، وتحقيق تأثير إيجابي في المنطقة”.

ومن جهته، أكد سيف مشاط، المدير العام لشركة سيرفس ناو العربية، أهمية تنمية المواهب ودعمها في المملكة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقال: “نسعى أيضًا إلى استمرار تعاوننا مع شركائنا وعملائنا لتحقيق تحول إستراتيجي في الأعمال بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويُعدّ افتتاح مكتبنا الجديد اليوم في مدينة الرياض دليلًا على ذلك”.

ترسيخًا لمكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار؛ معالي @halohali يشهد افتتاح شركة @ServiceNow مقرها الإقليمي في الرياض، لمواصلة دعم ريادة الأعمال والاستثمار في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ونمو الاقتصاد الرقمي pic.twitter.com/vbTxqDiK7G — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) June 3, 2024

استثمار 500 مليون دولار:

أعلنت (سيرفس ناو) في مؤتمر ليب 2024 في شهر مارس الماضي، عزمها استثمار 500 مليون دولار، لتعزيز حضورها داخل المملكة؛ من أجل تلبية احتياجات العملاء والشركاء المتزايدة في المنطقة، ودعم عملية التحول الإقليمي في قطاعات الأعمال، وتنمية المهارات الرقمية، وتوفير فرص العمل.

ومن المقرر أن يكون المكتب الجديد مركزًا إقليميًا رئيسيًا لفريق (سيرفس ناو) المتنامي في المنطقة ،حيث يقع المكتب الجديد في مدينة الرياض في ليسن فالي، وعلى مقربة من (الكراج)، وهو المشروع التعاوني الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، و مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ليكون الوجهة الجديدة للشركات التقنية الناشئة المحلية والدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل (سيرفس ناو) بالتعاون مع الكراج على تمكين خريجي برامج المسرعات من الشركات التقنية الناشئة لاستخدم منصة (ServiceNow) وتوفير سهولة الوصول إلى الأدوات المطلوبة والتدريب والإرشاد.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (سيرفس ناو) تعمل على جذب المواهب المحلية، وتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم اللازمة للنجاح في القطاع التقني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وقد بدأت الشركة أعمالها في المملكة منذ عام 2011، وتمتلك مجموعة واسعة من الشركاء والعملاء الرئيسيين.