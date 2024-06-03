سامسونج تعتزم التوقف عن دعم ساعات تايزن الذكية

قررت سامسونج إنهاء نظام التشغيل تايزن وإيقاف الدعم للساعات الذكية القديمة بعد وضع نظام تايزن في حالة انتظار مستمرة لبضع سنوات.

وأرسلت الشركة إشعارًا للمستخدمين يحدد الجدول الزمني لإلغاء الدعم لأجهزة تايزن. وتبدأ نهاية تايزن مع منع وصوله إلى متجر جالاكسي Galaxy Store.

ووفقًا للإشعار، يتوقف متجر جالاكسي عن بيع محتوى تايزن المدفوع في تاريخ 30 سبتمبر 2024، ويشمل ذلك التطبيقات ووجوه الساعة وما إلى ذلك.

وفي تاريخ 31 مايو 2025، يتوقف متجر جالاكسي عن السماح بالتنزيلات الجديدة لمحتوى تايزن المجاني.

وتضيف سامسونج أيضًا أن الخدمات الأساسية المتعلقة بساعات تايزن الذكية تتوقف في كل مكان باستثناء متجر جالاكسي بعد شهر مايو 2025.

ولن يكون من الممكن بحلول تاريخ 30 سبتمبر 2025 إعادة تنزيل أي محتوى من خلال قسم تطبيقاتي في متجر جالاكسي.

ويعني هذا أن مالكي الساعات التي تعمل بنظام تايزن لن يتمكنوا من الوصول إلى أي محتوى مجاني أو مدفوع عبر متجر جالاكسي.

وتنص سامسونج على أن جدول الإنهاء ينطبق على جميع الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام تايزن، ويشمل ذلك الأجهزة التي تحمل العلامة التجارية Gear و Galaxy Watch.

ولا يؤثر هذا في سلسلة Galaxy Watch 4 أو أي أجهزة أخرى صادرة منذ ذلك الحين، إذ تعمل جميعها بنظام التشغيل Wear OS.

وفي حال امتلاكك لجهاز قابل للارتداء يعمل بنظام تايزن، فإنه لا يزال أمامك بضعة أشهر لتنزيل المحتوى من متجر جالاكسي وأكثر من عام للاستمتاع بجهازك.

وعندما تحولت سامسونج إلى نظام التشغيل تايزن في عام 2018 مع ساعة Galaxy Watch الأصلية، كان يعتقد أن الشركة الكورية تتبع النهج نفسه الذي اتبعته آبل مع رغبتها في النأي بنفسها عن البرامج التي تصنعها جوجل في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

وسرعان ما تبدد هذا الاعتقاد عندما انتقلت سامسونج من تايزن إلى نظام التشغيل Wear OS من جوجل مع سلسلة Galaxy Watch 4.

ومنذ ذلك الحين، تخلت سامسونج تقريبًا عن تايزن، مما ترك العملاء مع نظام تشغيل لا يضاهي نظام Wear OS ولا يتوافق مع تحديثات البرامج.

وكان انتقال سامسونج إلى Wear OS مدفوعًا بالرغبة في التوافق مع نظام تشغيل محدث ومستخدم على نطاق واسع، إذ كان تايزن يكافح من أجل مواكبة وتيرة تطوير Wear OS.