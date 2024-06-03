ترامب ينضم إلى تيك توك ويكسب ملايين المتابعين

بعد يوم تقريبًا من انضمامه إلى تيك توك، اجتذب المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب ثلاثة ملايين متابع عبر منصة التواصل الاجتماعي للفيديو القصير التي حاول حظرها بصفته رئيسًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقد يساعد قرار الانضمام إلى المنصة الرئيس السابق في الوصول إلى الناخبين الشباب في محاولته الثالثة لدخول البيت الأبيض، إذ يخوض سباقًا متقاربًا مع الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تاريخ 5 نوفمبر.

وانضمت الحملة الانتخابية لبايدن إلى تيك توك، ولديها أكثر من 340 ألف متابع، مع أن بايدن وقع مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أمريكي إذا فشلت بايت دانس في سحب استثماراتها منه.

ونشر ترامب فيديو الإطلاق عبر حسابه المسمى realdonaldtrump، وحصد الفيديو أكثر من 56 مليون مشاهدة، وأظهر الفيديو ترامب وهو يحيي المشجعين في حدث Ultimate Fighting Championship في نيوارك بولاية نيوجيرسي.

وقال ترامب في بيان إنه يستخدم كل الأدوات المتاحة للتحدث مباشرةً مع الشعب الأمريكي.

وتتحدى بايت دانس أمام المحاكم القانون الذي يلزمها ببيع تيك توك بحلول شهر يناير المقبل أو مواجهة الحظر. ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء الملكية الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وجادلت تيك توك بأنها لن تتبادل بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية وأنها اتخذت إجراءات جوهرية لحماية خصوصية مستخدميها.

وقد منعت المحاكم محاولة ترامب حظر تيك توك في عام 2020 عندما كان رئيسًا. وقال ترامب في شهر مارس إن المنصة تعد تهديدًا للأمن القومي مع أن حظرها قد يضر ببعض الشباب ولن يؤدي إلا إلى تعزيز منصة فيسبوك التي انتقدها بشدة.

ويتمتع ترامب بحضور نشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 87 مليون متابع عبر إكس وأكثر من 7 ملايين متابع عبر منصته الخاصة Truth Social.

وحددت محكمة الاستئناف الأمريكية في الأسبوع الماضي جدولًا زمنيًا سريعًا للنظر في التحديات القانونية للقانون الجديد.

وأمرت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا بتجهيز القضية للمرافعات الشفوية في شهر سبتمبر بعد انضمام بايت دانس ومجموعة من منشئي محتوى تيك توك إلى وزارة العدل في وقت سابق من هذا الشهر لمطالبة المحكمة بجدول زمني سريع.