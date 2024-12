المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2024 في الرياض يناقش أهمية الابتكار والاستدامة

واصل المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2024 اليوم، أعماله من خلال جلسات حوارية ناقشت عددًا من المحاور الرئيسية، منها: البنية التحتية، والتكنولوجيا والابتكار، ومدن المستقبل والتنمية المجتمعية، وإبراز طرق تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع.

كما سلط الضوء على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة مسيرة التطور والتقدم كنموذج ريادي في المنطقة عبر تبنيها أعلى المعايير العالمية في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة.

وقد انطلقت أعمال النسخة الثالثة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع أمس في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار: (نحقق الحلم: قيادة، تمكين، استدامة)، برعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، وبمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

تناولت الجلسة الحوارية الأولى التي جاءت بعنوان: “محفظة الاستدامة الاجتماعية”، كيفية إحداث تغيير حقيقي في طريقة إدارة المشاريع حول العالم، من خلال إدراك أن نجاح المشاريع لا يقاس فقط بالعائد المالي، بل بمدى تأثيرها الإيجابي في المجتمعات والبيئة ومن هذا المنطلق، يسعى المنتدى إلى توفير الأدوات والمعرفة اللازمة لدعم المشاريع المستدامة، وتعزيز التزام القادة والمختصين بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية.

وناقشت أهمية انعكاس التزام مجتمع القطاع الخاص والعام بدمج الأبعاد الاجتماعية في سياسات وإستراتيجيات إدارة المشاريع، إذ يتمحور هذا المفهوم حول تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والتنموية وبين مسؤولية المشاريع تجاه المجتمع والبيئة.

كما أكد المشاركون في الجلسة أن محفظة الاستدامة الاجتماعية في إدارة المشاريع، تعد خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام وشامل للجميع، تستدعي التفكير والعمل بشكل جماعي بين مختلف القطاعات لإنشاء مشاريع تحقق التوازن بين التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والبيئي.

تناولت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان: “كيف يمكن للتدريب والتطوير تعزيز نجاح المشروع؟”، أهمية التدريب والتطوير كونهما أساس نجاح أي مشروع، ويؤديان دورًا محوريًا في تعزيز قدرات الأفراد والجماعات، مما يسهم بنحو مباشر في تحقيق أهداف المشروع بفعالية وكفاءة.

The Panel Session on 'What can Training & Development offer to Enhance Project Success?' explored how Training & Development can enhance project success. Participants learned about targeted training initiatives that drive efficiency and innovation within project teams.… pic.twitter.com/k2VxZoB8Px

— Global Project Management Forum (@GPMForum) June 3, 2024