إنفيديا تكشف عن Project G-Assist لمساعدة اللاعبين بالذكاء الاصطناعي

في إطار مشاركتها في مؤتمر Computex 2024، كشفت شركة إنفيديا عن مشروع جديد يُسمى Project G-Assist الذي يهدف إلى تقديم المساعدة للاعبين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وصممت الشركة هذه الخدمة لمساعدة اللاعبين في الحصول على إجابات عن أسئلتهم في أثناء اللعب دون الحاجة إلى مغادرة اللعبة.

وفي بيان رسمي، أوضحت إنفيديا أن Project G-Assist يأخذ مدخلات صوتية أو نصية من اللاعب، مع لقطة للشاشة داخل اللعبة، وتُستخدم هذه اللقطة في نماذج الرؤية بالذكاء الاصطناعي لتوفير فهم للسياق باستخدام نموذج لغة كبير متصل بقاعدة بيانات للألعاب، وينتج الذكاء الاصطناعي ردودًا مفصلة وشخصية، سواء نصية أو صوتية، بناءً على ما يحدث في اللعبة.

واستعرضت إنفيديا مشروع G-Assist في لعبة ARK: Survival Ascended، إذ يمكن للاعبين في هذه اللعبة الضغط على مفتاح في لوحة المفاتيح أو استخدام أمر صوتي لطرح الأسئلة والحصول على إجابات، مثل كيفية صنع سلاح أو كيفية هزيمة عدو معين في اللعبة.

ويمكن أيضًا استخدام Project G-Assist لتحسين أداء الألعاب في الأجهزة المختلفة، إذ صرحت إنفيديا بأن المساعد الذكي يمكنه تتبع معدلات الإطارات وحساب استهلاك الطاقة وإحصائيات مكونات الجهاز واقتراح طرق لتحسينها عند الطلب، ويمكنه بذكاء إيجاد طرق لزيادة الأداء، والحفاظ على معدل الإطارات المستهدف.

ويمكن أن تتوفر خدمة Project G-Assist داخل الألعاب في أجهزة الحاسوب المتصلة بخادم سحابي، ويمكن أيضًا تشغيلها في الحواسيب نفسها باستخدام وحدات معالجة الرسوميات GeForce من إنفيديا.

ولم تعلن الشركة بعد موعد توفر Project G-Assist للاعبين. ومع ذلك، دعت مطوري الألعاب للتسجيل عبر موقعها الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الميزة في المستقبل.