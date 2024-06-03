إنفيديا تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي إلى حواسيب الألعاب

تستعد إنفيديا و AMD لإطلاق أجهزة حواسيب محمولة للألعاب تتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي Copilot Plus التي أعلنتها مايكروسوفت لأجهزة الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام كوالكوم.

وفي معرض Computex، شوقت الشركة المصنعة للرقاقات لأجهزة الحواسيب المحمولة RTX AI PC القادمة في الطريق من أسوس و MSI التي تتضمن مزايا Copilot Plus.

وقالت إنفيديا: “تتميز أجهزة الحواسيب المحمولة RTX AI PC التي أعلنتها حديثًا أسوس و MSI بوحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 4070 ووحدات المعالجة المركزية الموفرة للطاقة مع إمكانات Copilot Plus”.

وأكدت إنفيديا أن أجهزة الحواسيب المحمولة هذه تأتي مع وحدات المعالجة المركزية الحديثة Strix من AMD.

وألمحت إنفيديا إلى أن أول أجهزة حواسيب Copilot Plus العاملة بتقنية AMD قد لا تحصل على مزايا الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت عند الإطلاق.

وقالت الشركة: “تتلقى أجهزة حواسيب Copilot Plus تحديثًا مجانيًا لجلب تجارب Copilot Plus عند توفرها”.

ويشير هذا إلى أن مايكروسوفت قد لا تكون مستعدة لإطلاق Recall ومزايا ويندوز الأخرى العاملة بالذكاء الاصطناعي عبر شرائح AMD، أو أنه قد تكون هناك مدة من التفرد لأجهزة Windows on Arm المفترض إطلاقها في تاريخ 18 يونيو.

وتخوض إنفيديا أيضًا معركة من نوع ما لتظل ذات صلة بالمهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر أجهزة الحواسيب المحمولة.

وتمضي مايكروسوفت قدمًا في نقل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى وحدات المعالجة العصبونية، في حين تستعد إنفيديا لجعل وحداتها لمعالجة الرسومات مفيدة في ساحة معركة الذكاء الاصطناعي هذه عبر الحواسيب.

وتميل إنفيديا بشدة إلى علامتها التجارية لأجهزة الحواسيب المحمولة RTX AI، مشيرة إلى أن وحداتها لمعالجة الرسوميات تشغل مهام الذكاء الاصطناعي الثقيلة بطريقة فضلى مقارنةً بوحدات المعالجة العصبونية.

وأوضحت الشركة أنها تستعد في شهر يونيو لإطلاق مجموعة أدوات RTX AI المتضمنة أدوات ومجموعات تطوير البرامج لتخصيص النموذج وتحسينه ونشره.

وتتعاون إنفيديا أيضًا مع مايكروسوفت في نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة في نظام التشغيل ويندوز 11.

ويوفر هذا التعاون لمطوري التطبيقات سهولة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لنماذج اللغات الصغيرة المسرعة بوحدات معالجة الرسومات.