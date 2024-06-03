أسوس تكشف عن الحاسوب المحمول المحدّث ROG Zephyrus G16

أعلنت شركة أسوس نسخة محدثة من جهاز الحاسوب الراقي ROG Zephyrus G16 ضمن مشاركتها في مؤتمر Computex 2024.

ويتشابه الإصدار المُحدّث من ناحية المواصفات مع الإصدارات السابقة التي كشفت عنها الشركة في وقت سابق من عام 2024، وهي مزودة بشاشة أولد محدثة بمعدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا ودقة قدرها 2.5K.

ويحتوي الإصدار المحدّث من ROG Zephyrus G16 على وحدة معالجة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 4070، مع ذاكرة عشوائية وسعات تخزينية مماثلة للإصدارات السابقة.

ويوجد فرق واضح على مستوى المعالج الرئيسي، إذ يأتي الإصدار المحدّث بمعالج AMD Ryzen AI 9 HX 370 الجديد مع رقاقة الذكاء الاصطناعي AMD Ryzen AI 300 NPU الجديدة، وهذه الرقاقة مصممة لتعزيز أداء الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 50 تريليون عملية في الثانية (TOPS)، ومع بطاقة RTX 4070، يرتفع هذا الرقم ليصل إلى نحو 321 تريليون عملية في الثانية، كما يدعم الجهاز الاتصال بشبكات الواي فاي 7.

وكانت مايكروسوفت قد أشارت سابقًا إلى أن أجهزة الحاسوب التي ستدخل ضمن مبادرة مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة “كوبايلوت بلس” يجب أن تحتوي على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية على الأقل، و256 جيجابايت من السعة التخزينية، ورقاقة ذكاء اصطناعي (NPU) بقدرة لا تقل عن 40 تريليون عملية في الثانية (TOPS)، ويمكن القول إن مواصفات جهاز ROG Zephyrus G16 المحدّث تتجاوز تلك المتطلبات بفارق كبير.

ويدعم جهاز ROG Zephyrus G16 الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تلخيص المحتوى على الويب وتوليد الصور وقراءة الأكواد البرمجية وتصحيحها، بالإضافة إلى تحسين الدقة وتوليد الإطارات في الألعاب باستخدام تقنية DLSS من إنفيديا.

ويُعد هذا الحاسوب المحمول عالي الأداء، كما يُعد بديلًا لحاسوب ماك بوك برو من آبل. ولم تكشف أسوس عن سعر الجهاز أو موعد طرحه في الأسواق حتى الآن.