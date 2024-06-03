أسوس تعلن ZenBook S16 مع معالجات AMD Ryzen AI

كشفت أسوس النقاب عن مجموعة من أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة في معرض Computex للتكنولوجيا هذا الأسبوع في تايبيه، ويشمل ذلك تحديث Zenbook.

ويتميز جهاز Zenbook S16 بأنه يأتي مع سلسلة من التحسينات والتحديثات الرئيسية، ويشمل ذلك معالج AMD Ryzen AI 9 HX 370 مع وحدة معالجة الرسومات AMD Radeon 890M.

ويعد هذا المعالج بأداء محسّن للذكاء الاصطناعي للحاسوب المحمول مع وحدة معالجة عصبونية XDNA توفر 50 تريليون عملية حسابية في الثانية من قوة المعالجة، أي ثلاثة أضعاف قدرة أجهزة الحواسيب المحمول السابقة من AMD.

وتساعد هذه القدرة في جعل جهاز أسوس الجديد مناسبًا لأجهزة حواسيب +Copilot، مما يعني أن كوالكوم ليست الشركة الوحيدة الداعمة لمزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من مايكروسوفت.

ويعد هذا الحاسوب المحمول نحيفًا للغاية وخفيف الوزن لنموذج بقياس قدره 16 بوصة، إذ يصل وزنه إلى ما يزيد قليلًا على 1.3 كغ، ويأتي بسماكة قدرها 1.1 سم أو 0.4 بوصة فقط.

كما جددت أسوس نظام التبريد مع فتحة تهوية علوية جديدة وغرفة بخار رفيعة للغاية.

وتوجد شاشة تعمل باللمس من نوع OLED بقياس قدره 16 بوصة وبدقة قدرها 2880×1800 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10 ووقت استجابة قدره 0.2 ميلي في الثانية وذروة سطوع قدرها 500 شمعة في المتر المربع.

ويستمد حاسوب أسوس الطاقة من بطارية بقوة قدرها 78 واطًا، مما يجعله خيارًا مناسبًا للاستخدام طوال اليوم،

وتشمل المزايا الأخرى 6 مكبرات صوت من هارمان كاردون Harman Kardon مع دعم دولبي أتموس Dolby Atmos، إلى جانب دعم معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 7، وكاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسلًا متوافقة مع Windows Hello ودعم Windows Passkeys وشريحة الأمان Microsoft Pluton.

ويتضمن ما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD، إلى جانب 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X.

ويُعد ZenBook S16 أحد أجهزة الحواسيب المحمولة العديدة التي تتخلص من زر Windows الشهير لصالح مفتاح Copilot الجديد.

ولا يشتمل الحاسوب المحمول على دبوس شحن مخصص، مما يجبر المستخدمين على استخدام أحد منفذي USB 4.0.

ويبدأ سعر Zenbook S16 من 1400 دولار.