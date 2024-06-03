أسوس تعلن جهاز الألعاب المحمول ROG Ally X

أعلنت شركة أسوس إطلاق جهاز الألعاب المحمول الجديد ROG Ally X، الذي يأتي بتحسينات متعددة مقارنةً بالإصدار الأصلي الأول.

وتسعى أسوس عبر هذا الإصدار الجديد إلى التغلب على بعض المشكلات التي ظهرت في الإصدار الأول، مثل المشكلات التي واجهها المستخدمون مع قارئ بطاقات التخزين الخارجية microSD.

ومن الجدير بالذكر أن ROG Ally X ليس إصدارًا جديدًا بالكامل، بل يُعد ترقية للإصدار الحالي، على نحو مشابه لما فعلته شركة نينتندو مع جهاز Switch في عام 2019. واحتفظ الجهاز بشريحة Ryzen Z1 Extreme نفسها مع الشاشة البالغ قياسها 7 إنشات بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا. ومع ذلك، فقد شهدت العديد من جوانب الجهاز الأخرى ترقيات متفاوتة.

وضاعفت أسوس سعة البطارية في ROG Ally X لتصل إلى 80 واطًا/ الساعة بدلاً من 40 واطًا/ الساعة في الإصدار السابق، كما زادت السعة التخزينية إلى تيرابايت بإضافة قرص صلب SSD من نوع M.2، مع إمكانية الترقية باستخدام وحدات تخزين خارجية من نوع microSD، كما زادت الذاكرة العشوائية إلى 24 جيجابايت من نوع LPDDR5X.

ولتحسين التبريد، أضافت أسوس نظام تبريد جديد أصغر بنسبة قدرها 23% مع تحسين تدفق الهواء بنسبة قدرها 24%.

ومن الخارج، يأتي ROG Ally X بتصميم أسود جديد، وهو أكثر سمكًا مقارنةً بالإصدار السابق، وحسّنت الشركة لوحة الاتجاهات D-Pad لتكون أكثر دقة. وفي الجزء الخلفي، يتميز Ally X بأزرار أصغر لتجنب الضغط غير المقصود.

ومن التحسينات الأخرى أيضًا إضافة منفذ USB-C ثانٍ يدعم USB 4 و Thunderbolt 4، لتسريع الأداء مع وحدة معالجة رسوميات خارجية.

وتطرح أسوس جهاز ROG Ally X بسعر يبدأ من 800 دولار، ويبدأ طرحه في الأسواق في شهر يوليو المقبل.

وتعكس هذه التحسينات رغبة أسوس في تقديم جهاز محمول يلبي توقعات اللاعبين بنحو أفضل، مما يعزز مكانتها في سوق أجهزة الألعاب المحمولة.