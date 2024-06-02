آبل تعتزم إعادة تصميم الإعدادات ومركز التحكم

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير أخير لها بأن آبل تعتزم إعادة تصميم تطبيق الإعدادات ومركز التحكم في أنظمة التشغيل القادمة.

ومن المحتمل وفقًا للتقرير أن يقدم تطبيق الإعدادات في نظامي iOS و macOS واجهة مستخدم جديدة أكثر تنظيمًا، وأكثر فاعلية في الوصول إلى الإعدادات المطلوبة عند البحث.

وتنوي آبل تطوير مركز التحكم، وهو القائمة التي تظهر عند السحب لأسفل في هواتف آيفون، بإضافة وحدة تحكم جديدة للصوتيات، وتحسينات في التعامل مع أجهزة المنزل الذكية.

وأشار التقرير إلى أن مساعد آبل الصوتي “سيري” سيشهد تحسينات كبيرة بفضل الذكاء الاصطناعي، إذ سيصبح قادرًا على اقتراح إجراءات استباقية داخل التطبيقات بناءً على تحليل نشاط المستخدم في الجهاز. على سبيل المثال، قد يعرض المساعد الصوتي تلخيص اجتماعات أو قص الصور أو حتى تنظيم الملاحظات تلقائيًا.

وفيما يتعلق بتطبيق الرسائل، يُتوقع أن تضيف آبل ميزة جديدة تسمح بتحريك الكلمات بطريقة فردية ضمن النص، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من رموز الرد السريع للتفاعل مع الرسائل، وتشير التسريبات إلى تحديثات مرتقبة في الواجهة في تطبيقي الصور والبريد الإلكتروني بجانب تحسينات أخرى.

ومن المقرر أن تكشف آبل عن نظام التشغيل visionOS 2.0 الذي سيضم إصدارات أصلية من تطبيقات آبل الأساسية المصممة لهذا النظام تحديدًا، بدلًا من تشغيل التطبيقات المخصصة لأجهزة آيباد كما هو الحال حاليًا.

وتتجه أنظار المهتمين بمنتجات آبل إلى مؤتمر WWDC 2024 الذي سيُقام هذا العام في المدة الممتدة من 10 إلى 14 يونيو، ويتوقع أن تركز الشركة على الذكاء الاصطناعي خلال المؤتمر بجانب تحديثات واسعة لأنظمة التشغيل والتطبيقات.

يُذكر أن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي قد تتوفر في خريف هذا العام مع إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة من آبل.