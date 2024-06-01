Sightful تطلق حاسوبًا محمولًا لعصر الحوسبة المكانية

كشفت Sightful عن Spacetop G1، وهو حاسوب محمول دون شاشة مقترن بنظارات واقع معزز من أجل الإنتاجية ويجلب قوة الحوسبة المكانية إلى الحياة اليومية.

ويعد Spacetop G1 أول جهاز يجمع بين فائدة الحاسوب المحمول وقوة الحوسبة المكانية، وهو مكون من نظارة واقع معزز خاصة من Xreal متصلة بشيء يشبه القسم السفلي من الحاسوب المحمول مع لوحة مفاتيح ولوحة التتبع.

وصممت Sightful جهاز Spacetop G1 لعالم العمل من أي مكان من خلال مساحة عمل افتراضية تطفو فوق العالم الحقيقي بقياس قدره 100 بوصة بدلًا من شاشة من نوع LCD بقياس قدره 13 بوصة، وهو يوفر للمستخدمين مساحة لأداء المهام في كل مكان.

ويوفر الجهاز ما يصل إلى 48 تريليون عملية في الثانية لمهام الذكاء الاصطناعي، مما يعد تحولًا كبيرًا في سوق أجهزة الحواسيب المحمولة لجلب الحوسبة المكانية إلى الواقع.

ويتكامل هذا الجهاز المحمول القوي مع نظارات الواقع المعزز بسلاسة، مما يلغي الحاجة إلى نظارة رأس كبيرة الحجم.

ويضمن التصميم الخفيف الوزن ارتداءً مريحًا مع ميزة التعتيم التلقائي للحصول على رؤية واضحة في أي مكان.

ويأتي جهاز Spacetop G1 مزودًا بمعالج Snapdragon QCS8550 الموجود عادةً في الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتتكون النظارة من شاشتين من نوع OLED بدقة قدرها 1920×1080 بكسلًا مع معدلات تحديث قدرها 90 هرتزًا، ومجال رؤية قدره 50 درجة مع 42 بكسلًا لكل درجة.

وتشمل النظارة أيضًا نظامًا لمكبرات الصوت بقوة قدرها 6 واط من Xreal. ويمكنك تخطي الشاشة الافتراضية بالكامل.

ويحتوي الجهاز منفذي USB-C يتصلان بالأجهزة الطرفية، مثل الشاشات المستقلة، مما يعني أنه يمكنك العمل باستخدام شاشة حقيقية أثناء وجودك في المكتب ومن ثم مواصلة العمل أثناء وجودك خارج المكتب.

وتعزز خيارات الاتصال اللاسلكي هذه الفكرة، إذ يدعم الحاسوب معيار الشبكة اللاسلكية WiFi 7 والبلوتوث 5.3 وبطاقات الاتصال وشبكات الجيل الرابع والخامس. وتستمر البطارية بالعمل لمدة ثماني ساعات.

ويأتي الحاسوب مزودًا بكاميرا بدقة قدرها 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو، ويعمل بنظام تشغيل يستفيد من إمكانيات الواقع المعزز مبني على نظام ChromiumOS، وهو مصمم للتنقل عبر مجموعة مختارة من الإيماءات.

وتطرح Sightful الحاسوب المحمول الجديد في وقت لاحق من عام 2024 مقابل مقدار 1900 دولار.