OpenAI تعيد إطلاق وحدة الروبوتات

أسست OpenAI فريقًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي للروبوتات، وأكدت الشركة المطورة لروبوت الدردشة ChatGPT تقرير مجلة فوربس في بيان.

وتأتي هذه الأخبار بعد نحو أربع سنوات من حل الشركة لفريق بحث عن طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم الروبوتات مهام جديدة.

وذكرت مجلة فوربس أن العديد من الأعضاء السابقين في الفريق ما زالوا يعملون في الشركة، مما قد يسهل جهودها للعودة إلى السوق.

ووفقًا لإعلان وظيفة عبر موقعها الإلكتروني، تخطط OpenAI لتطوير مجموعة من نماذج اللغات الكبيرة المتعددة الوسائط لحالات استخدام الروبوتات.

ويعد النموذج المتعدد الوسائط بمنزلة شبكة عصبونية تعالج النص والأنواع الأخرى من المدخلات. ويمكن أن يتضمن هذا الإدخال، على سبيل المثال، بيانات من أجهزة الاستشعار الموجودة ضمن الروبوت.

وتدمج عدد من الشركات الأخرى النماذج اللغوية الكبيرة في الآلات المستقلة. وأطلقت Covariant، وهي شركة ناشئة أسسها باحثون سابقون في OpenAI، سابقًا نموذجًا لغويًا كبيرًا يسمى RFM-1 لسوق الروبوتات. ويسمح النموذج للروبوتات بمطالبة الإنسان بالمساعدة عندما تواجه مهمة صعبة.

ويفسح RFM-1 المجال أيضًا لحالات استخدام أخرى، وفقًا لشركة Covariant.

وقبل تنفيذ مهمة، مثل تحريك صندوق، يمكن للروبوت المجهز بالنموذج اللغوي الكبير توليد مقطع فيديو قصير يصور كيفية تنفيذ الإجراء. ويمكن للروبوت بعد ذلك دراسة هذا الفيديو للعثور على الطريقة الفعالة لتحريك الصندوق.

ولم يحدد إعلان وظائف OpenAI كيفية عمل النماذج اللغوية الكبيرة التي تعتزم تطويرها لسوق الروبوتات.

وأوضحت الشركة أن مسؤوليات المنصب تشمل استكشاف معماريات جديدة للنماذج. ويشير هذا إلى أن النماذج اللغوية الكبيرة التي تسعى الشركة إلى تطويرها قد تعتمد على تصميم مختلف عن معمارية محولات وحدة فك التشفير الداعمة لمعظم النماذج اللغوية المتقدمة.

ووفقًا لمجلة فوربس، أسست OpenAI فريق الروبوتات منذ نحو شهرين. ومن المتوقع أن تجعل الشركة النماذج اللغوية الكبيرة التي قد يطورها الفريق متاحة لمصنعي الروبوتات الخارجيين.

وتنافست OpenAI مع عدد من الشركات في هذا السوق عبر سعيها إلى توظيف مهندسين يمكنهم دعم جهود التطوير.

ويأتي إطلاق OpenAI لوحدة الروبوتات بعد أربع سنوات من حل فريق داخلي كان يركز على السوق نفسه.

وفي عام 2017، شرح فريق الروبوتات الأصلي للشركة نظام ذكاء اصطناعي يسمح للروبوتات بالتعلم من خلال العرض التوضيحي.

ويمكن للمهندسين تعليم النظام مهام جديدة من خلال توضيح كيفية أداء هذه المهام باستخدام نظارة الواقع الافتراضي.

وأصدرت OpenAI في عام 2018 مجموعة من أدوات المحاكاة لتعليم برامج الذكاء الاصطناعي للروبوتات مهارات جديدة.