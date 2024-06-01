جيب تشوق لسيارتها الكهربائية Wagoneer S Trailhawk

في إطار الحفاظ على جذورها الوعرة، كشفت جيب عن مفهوم Wagoneer S Trailhawk، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية مصممة للمغامرات عبر الطرق الوعرة.

وتشوق العلامة التجارية لسيارات الدفع الرباعي الوعرة لسيارة Wagoneer S Trailhawk المصممة للتغلب على أي تضاريس.

وتستطيع Wagoneer S Trailhawk الانتقال بسهولة من الطرق المعبدة إلى الطرق الوعرة، مما يعرض مرونة منصة STLA Large.

واستخدمت جيب منصة STLA Large لبناء Wagoneer S Trailhawk. وتعرض السيارة ما تستطيع مجموعة Wagoneer S الكهربائية فعله، سواء كان الانعطاف في المنعطفات الضيقة بسهولة أو اجتياز أرض جديدة بعيدًا عن المسار المطروق.

وتتميز سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الوعرة بأفضل ما في Wagoneer S مع ترقيات مخصصة للطرق الوعرة.

وأضافت جيب وضع Rock إلى نظام Selec-Terrain وميزة قفل المحور الخلفي الاختيارية.

وتستطيع سيارة الدفع الرباعي Wagoneer S Trailhawk السير عبر أي طريق بالاعتماد على إطارات بقياس قدره 31.5 بوصة مخصصة لجميع التضاريس.

وزودت جيب Wagoneer S Trailhawk بنظام تعليق مرتفع وخطافات سحب عالية التحمل وشفاطات هواء وظيفية تهدف إلى تحسين الأداء في مناطق الضغط العالي عند السرعات العالية.

وتقول جيب إن سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الوعرة هي المزيج المثالي بين القدرة عبر الطرق الوعرة والأداء العالي السرعة والتصميم الأصيل للعلامة التجارية.

وتتضمن Wagoneer S Trailhawk مزايا للطرق الوعرة، مثل ملصق غطاء محرك السيارة المضاد للوهج، وعجلات فريدة بقياس قدره 18 بوصة، وخطافات سحب أمامية وخلفية، ورف سقف من الألمنيوم مقطوع بالليزر، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة للشعور بالهواء الطلق.

وتتيح عجلة القيادة المعاد تصميمها للسائق إمكانية التثبيت بسهولة في وضع اليد المفضل لديه للتحكم الدقيق، وتوفر القدرة على القيادة عبر جميع التضاريس مع شكل دائري لسهولة الإمساك باليد.

وتتميز المقاعد الأمامية القابلة للتدفئة والتهوية بالقوة مع الحفاظ على التوازن بين التجهيزات الرياضية والفخامة الموجودة في سيارة Wagoneer S.

وتحتوي السيارة مثبتات مكشوفة لتركيب المعدات أو الأجهزة أو الملحقات. وتحتوي الأبواب والكونسول الوسطي نظامًا جديدًا لإدارة الحمولة مع أشرطة مرنة قابلة لإعادة التشكيل.

كما أن الكونسول الوسطي بمنزلة صندوق تخزين كبير مفتوح مزود بشاحن هاتف لاسلكي ومنافذ USB لجميع الأدوات والإلكترونيات.