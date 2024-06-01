جوجل تستعد لإيقاف ملحقات متصفح كروم القديمة

تستعد جوجل لإغلاق نظام الملحقات القديم لمتصفح كروم Manifest V2 لصالح استخدام نظام الملحقات الجديد Manifest V3 حصريًا الذي قد يغير طريقة عمل أدوات حظر الإعلانات.

وأعلنت عملاقة البحث نظام الملحقات Manifest V3 في عام 2019، وتأجلت عملية الانتقال مرات عديدة، مع أن الشركة تقول الآن إنها تستعد لإجراء عملية النقل.

وقالت جوجل: “يبدأ التخلص التدريجي من ملحقات متصفح كروم القديمة في الأسبوع المقبل”.

وأوضحت الشركة أنها تبدأ بالتخلص التدريجي من النظام القديم عبر قنوات Chrome Beta و Dev وCanary بدءًا من الثالث من شهر يونيو.

وفي حال كنت تستخدم أيًا من هذه القنوات، فقد ترى رسالة تحذيرية عبر صفحة إدارة الملحقات تفيد بأن جوجل تنهي قريبًا دعم الملحقات التي تعمل عبر Manifest V2.

وتظل الملحقات تعمل، مع أن جوجل تقول إنها قد تعطلها عبر متصفحك في الأشهر المقبلة قبل إزالة القدرة على استخدامها بالكامل.

ويحصل الإصدار الثابت من متصفح كروم على هذه التغييرات في بداية عام 2025.

وتعمل جوجل منذ مدة على وضع نظام ملحقات جديد ومحدود لمتصفح كروم. وتقول الشركة إنها أنشأت نظام الملحقات Manifest V3 بهدف تحسين الأمان والخصوصية والأداء والموثوقية للنظام البيئي للملحقات.

ولا تتفق مجموعات أخرى مع وصف جوجل، مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية، التي وصفت نظام الملحقات Manifest V3 بأنه مخادع وخطير عندما أعلن أول مرة في عام 2019.

وقالت مؤسسة الحدود الإلكترونية إن النظام الجديد يقيد قدرات الملحقات، وخاصة تلك المصممة لمراقبة وتعديل المحادثة التي يجريها متصفحك مع مواقع الويب التي تزورها.

وواجه انتقال جوجل إلى Manifest V3 معارضة بسبب مخاوف من أنه قد يحد من فعالية أدوات حظر الإعلانات.

وحاولت عملاقة البحث منذ ذلك الحين معالجة المخاوف الرئيسية للمطورين من خلال إضافة دعم للنصوص البرمجية للمستخدم وزيادة عدد مجموعات القواعد لواجهة برمجة تطبيقات declarativeNetRequest التي تستخدمها ملحقات حظر الإعلانات.

ووفقًا للشركة، يساعد Manifest V3 في تحسين أمان الملحقات، لأنه يزيل الدعم للتعليمات البرمجية المستضافة من بُعد.

وتقول جوجل إن 85 في المئة من الملحقات الخاضعة للصيانة في سوق كروم الإلكتروني قد أنشأت إصدارات متوافقة مع Manifest V3، ويشمل ذلك بعض أدوات حظر الإعلانات الشائعة، مثل AdBlock و Adblock Plus و uBlock و AdGuard.