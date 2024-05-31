Xreal تكشف عن محطة الحوسبة المكانية Beam Pro

كشفت Xreal عن Beam Pro، وهي محطة حوسبة مكانية تعمل بنظام التشغيل أندرويد مع كاميرات ثلاثية الأبعاد لنظارات الواقع المعزز.

وبحسب الشركة، فإن Beam Pro هي الرفيق المثالي لنظارات الواقع المعزز Air الخاصة بالشركة.

وتصنع Xreal نظارات ذات مظهر عادي تحتوي شاشات مدمجة دون وجود معالج ضمنها، وتعتمد على الهاتف الذكي أو جهاز الحاسوب لتشغيلها عبر ربطها من خلال كابل لتوفير الطاقة والتعامل مع بث الفيديو اللاسلكي.

وتعمل Beam Pro بواجهة المستخدم nebulaOS الخاصة لمهام الواقع المعزز والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14.

وتوجد شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.5 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا حتى تتمكن من التحكم في التطبيقات بالطريقة القديمة.

ويعد الجهاز نفسه بمنزلة وحدة تحكم مزودة بأجهزة استشعار للحركة تحوله إلى فأرة هوائية.

ويوجد كاميرا مزدوجة بدقة قدرها 50 ميجابكسل في الجهة الخلفية مع مستشعرات ISOCELL JN1، وهي متباعدة بمقدار 50 ملم لتتناسب مع المسافة التي بين عينيك ويمكن استخدامها لالتقاط صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد.

وتعد مقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد صعبة، إذ كان على Xreal مزامنة المستشعرات مع مستوى البكسل للحصول على أفضل جودة للفيديو، وكان لا بد من ضبط تثبيت الصورة الإلكتروني خصوصًا للاستخدام المجسم.

وزودت الشركة Beam Pro بمجموعة شرائح Snapdragon وبطارية بسعة قدرها 4300 ميلي أمبير.

وتحتوي محطة الحوسبة المكانية 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت، مع دعم الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 (ax) والبلوتوث 5.2.

ويوجد منفذا USB-C يتصل أحدهما بالنظارات Air أو Air 2 أو Air 2 Pro أو Air 2 Ultra. ويمكنك اختياريًا استخدام منفذ USB-C الثاني لشحن Beam Pro بقوة تصل إلى 27 واطًا.

وتطرح Xreal محطة الحوسبة المكانية Beam Pro للبيع بسعر قدره 180 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 225 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

كما توجد نسخة داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من المقرر إطلاقها في شهر أغسطس بسعر قدره 280 دولارًا، وتعتزم Xreal طرح إصدارٍ مؤسسي بسعر قدره 425 دولارًا.