OpenAI تطلق ChatGPT Edu للجامعات

أعلنت شركة OpenAI إطلاق إصدار خاص بالجامعات من روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT تحت اسم ChatGPT Edu، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيان رسمي.

وتهدف هذه النسخة الجديدة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي بنحو مسؤول في العملية التعليمية بما يعود بالفائدة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والإدارة على حد سواء في مقابل اشتراكات أقل ثمنًا من الاشتراكات المتاحة للشركات.

ويستفيد ChatGPT Edu من قدرات نموذج GPT-4o الذي أطلقته الشركة حديثًا، للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما تتميز النسخة التعليمية بأنظمة أمان ومراقبة مثل تلك المتاحة للشركات.

وفي ظل الانتقادات التي يواجهها روبوت ChatGPT من بعض الجامعات، أكدت OpenAI تعاونها الناجح مع العديد من الجامعات المرموقة مثل جامعة أكسفورد وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا وجامعة تكساس وجامعة ولاية أريزونا وجامعة كولومبيا.

وتتعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، ويمكن الاستفادة منه في توفير دروس خصوصية للطلاب، ومراجعة السير الذاتية لمساعدتهم في على الحصول على فرص عمل، بالإضافة إلى دعم الباحثين في كتابة الأوراق العلمية وجمع البيانات وتحليلها، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس في تصحيح أعمال الطلاب وتقييمها.

ومن الأمثلة العملية التي قدمتها OpenAI، استخدام نموذج مخصص من ChatGPT دُرّب على المواد الجامعية المقررة، لمساعدة الدارسين على الفهم العميق لتلك المواد.

ويتميز ChatGPT Edu بمجموعة من الخصائص، ومنها الوصول إلى نموذج GPT-4o ذي القدرات المتقدمة في فهم النصوص والتعامل مع البرمجة والرياضيات، بالإضافة إلى القدرات المتطورة في تحليل البيانات وتصفح الويب وتلخيص المستندات، وإمكانية بناء إصدارات مخصصة من ChatGPT ومشاركتها داخل بيئة العمل الجامعية.

ويتيح إصدار ChatGPT Edu التعليمي حدودًا أعلى للرسائل مقارنة بالإصدار المجاني مع تحسينات في قدرات اللغة من ناحية الجودة والسرعة، ودعم لأكثر من 50 لغة مختلفة، كما يوفر خصوصية للبيانات، وتضمن OpenAI عدم استخدام المحادثات والبيانات لتدريب نماذج OpenAI المستقبلية.