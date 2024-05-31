5 طرق يمكن من خلالها أن تساعدك خرائط آبل في التخطيط للرحلات

إذا كنت تخطط لرحلة إلى مدينة معينة داخل الدولة التي تعيش فيها وتفكر في زيارة مجموعة من المناطق في الطريق وتبحث عن أنشطة ترفيهية ومطاعم يمكنك زيارتها في أثناء رحلتك، فستساعدك خرائط آبل (Apple Maps) المدمجة في هاتف آيفون في التخطيط للرحلة بسهولة والعثور على جميع الأماكن التي تريد زيارتها وترشدك إلى الاتجاهات، وستتمكن أيضًا من تعرّف أفضل الأنشطة التي يمكنك ممارستها في تلك المنطقة، وأفضل الفنادق والمطاعم.

ويمكنك استخدام هذا التطبيق أيضًا لمشاهدة الصور الخاصة بالمدينة التي تفكر في زيارتها وتعرّف معلومات عنها. بالإضافة إلى ذلك يمكنك البحث عن التقييمات والمراجعات للفنادق والمطاعم.

وفيما يلي، سنذكر 5 طرق يمكن من خلالها أن تساعدك خرائط آبل في التخطيط للرحلات:

1- ابحث عن وجهتك وتعرف المزيد عنها:

قد ترغب في البدء بمعرفة المزيد عن الوجهة التي تخطط لزيارتها. وما عليك سوى فتح تطبيق خرائط آبل في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، ثم البحث عن الوجهة التي تود زيارتها باتباع الخطوات التالية:

اكتب اسم المكان الذي تخطط لزيارته في مربع البحث، ثم حدد المكان في قائمة الاقتراحات التي ستظهر على الشاشة. اسحب الشاشة إلى الأعلى لتصل إلى قسم (حول) About لرؤية وصف موجز للمدينة أو المكان الذي تود زيارته. وستجد رابطًا في الجهة السفلية من الوصف يمكن النقر عليه لتعرف المزيد عن المكان. ستجد مجموعة من الصور الخاصة بالمكان أو المدينة التي تود زيارتها، ويمكنك النقر فوق أي صورة لرؤيتها بوضوح وتعرف شكل المكان الذي ستزوره. اعتمادًا على وجهتك، قد يقدم التطبيق أيضًا اقتراحات حول الأشياء التي يمكنك القيام بها في تلك المنطقة في قسم الأدلة (featured in Guides). انقر فوق كل دليل (Guide) لمعرفة النشاط وما الجهة التي تنظمه وكيف يمكنك تجربته. إذا أعجبك أي نشاط سياحي، فانقر فوق زر (حفظ) Save لحفظه في قسم My Guides الخاص بك.

2- أضف المزيد من المواقع إلى مسار الرحلة:

بعد تحديد وجهتك الأساسية يمكنك البحث عن مواقع أخرى، لإضافتها إلى مسار الرحلة كمحطات توقف. فإذا كنت تخطط لرحلة متعددة المحطات، ابحث عن كل موقع واحدًا تلو الآخر لعرض التفاصيل الخاصة به، ثم احفظ الأماكن التي تريد زيارتها، وأضفها إلى مسار الرحلة قبل الانطلاق.

3- ابحث عن الفنادق:

يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من التطبيقات والخدمات للبحث عن الفنادق المتاحة في المدينة التي تود زيارتها، لكن خرائط آبل مفيدة في هذا المجال أيضًا.

للعثور على فنادق في منطقة معينة، اكتب اسم المنطقة متبوعًا بكلمة (فنادق)، سيعرض التطبيق قائمة بالفنادق المتوفرة في تلك المنطقة. اختر واحدًا لتعرف المزيد عنه ومشاهدة صوره بالإضافة إلى قراءة التقييمات والمراجعات.

ومن الصفحة الخاصة بالفندق يمكنك النقر فوق زر الاتصال (Call) لحجز غرفة، أو النقر فوق زر (موقع الويب) website لزيارة موقع الويب الخاص بالفندق والحجز من خلال خدمة Booking.com أو Tripadvisor.

4- ابحث عن المطاعم:

قد ترغب أيضًا في تعرف المطاعم المتوفرة في المنطقة التي تود زيارتها لاكتشاف أفضل الأماكن لتناول الطعام. وستساعدك خرائط آبل في ذلك، وما عليك سوى كتابة اسم وجهتك متبوعًا بكلمة مطاعم.

اختر مطعمًا من القائمة، وبعد الانتقال إلى الصفحة الخاصة به ستتعرف المزيد من المعلومات عنه بالإضافة إلى التقييمات والمراجعات. ويمكنك أيضًا الاتصال بالمطعم وزيارة موقعه على الإنترنت والتحقق من قائمة الطعام التي يوفرها.

5- تنزيل الخرائط لاستخدامها دون إنترنت:

تسمح خرائط آبل بتنزيل خرائط لمنطقة معينة لاستخدامها في حال عدم القدرة على الاتصال بالإنترنت في المنطقة التي تود زيارتها، ولتجربة هذه المزية اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق صورة حسابك الشخصي في خرائط آبل بجوار مربع البحث، واختر (الخرائط غير المتصلة بالإنترنت) Offline Maps، ثم اختر (تنزيل خريطة جديدة) Download New Map. اختر منطقة معينة من الخريطة تريد استخدامها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وستكون طريقة الاختيار على غرار اقتصاص الصورة. ويمكن أن تكون المنطقة كبيرة أو صغيرة، وسيوضح لك تطبيق الخرائط مساحة التخزين التي ستشغلها الخريطة التي تريد تنزيلها. بعد الانتهاء من اختيار الخريطة التي تود تنزيلها، انقر فوق (تنزيل) Download. بعد تنزيل الخريطة، ستتمكن من استخدامها في أي وقت دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.