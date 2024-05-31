مقارنة بين هاتفي Sony Xperia 1 VI و Google Pixel 8 Pro

كشفت شركة سوني قبل أسبوعين عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 VI الذي يتمتع بنظام كاميرا متطور ويُعدّ من الهواتف المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، ويتنافس هذا الهاتف مع أشهر الهواتف الذكية وأبرزها: Google Pixel 8 Pro.

كلا الهاتفين من أبرز هواتف أندرويد الرائدة، وكلاهما يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويحتويان على بطاريات كبيرة وشاشات عالية الدقة والسطوع. ومع ذلك هناك العديد من الفروق بينهما، وسنوضح أبرزها في المقارنة التالية بين هاتفي Sony Xperia 1 VI و Google Pixel 8 Pro:

1- يضم هاتف Google Pixel 8 Pro شاشة تمتاز بدقة أعلى من دقة شاشة هاتف Sony Xperia 1 VI:

يضم هاتفا Xperia 1 VI من سوني و Pixel 8 Pro من جوجل شاشات كبيرة الحجم من نوع (LTPO OLED) وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، لكن شاشة هاتف جوجل تتفوق على شاشة هاتف سوني بالدقة؛ إذ يضم هاتف سوني شاشة بمقاس قدره 6.5 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وأما هاتف Pixel 8 Pro فيضم شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2992 × 1344 بكسلًا.

2- يحتوي Google Pixel 8 Pro على مجموعة أكبر من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحرير الصور مقارنةً بهاتف سوني:

يضم هاتف سوني Xperia 1 VI كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة وتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، والثانية مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.3، والثالثة فائقة الاتساع، وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وقد طوّرت سوني كاميرا التكبير في الهاتف مقارنةً بالإصدار السابق؛ إذ يبلغ البُعد البؤري في عدسة التكبير 170 ملم؛ مما يمنح الكاميرا قوة تكبير بصرية تبلغ 7x تقريبًا، وبذلك يُعدّ هاتف ‏Xperia 1 VI أقوى هاتف من ناحية القدرة على تكبير الصور بصريًا.

أما هاتف Pixel 8 Pro فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0.

كلا الهاتفين يمكنهما التقاط صور واضحة وعالية الجودة، وهما من أبرز هواتف أندرويد المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، ولتعزيز تجربة التصوير يوفر هاتف سوني مجموعة من عناصر التحكم اليدوية في أوضاع التصوير، للسماح للمصورين بضبط إعدادات التصوير وفقًا لرغباتهم، كما يدعم هذا الهاتف بعض مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحرير الصور باحترافية.

أما هاتف جوجل فيوفر مجموعة من أوضاع التصوير المتقدمة مثل: Super Res Zoom و Night Shot، ويدعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحرير الصور ومقاطع الفيديو، مثل: المحرر السحري، ومزية Best Take ومزية (الممحاة السحرية) Magic Eraser ومزية (ممحاة الصوت السحرية) Audio Magic Eraser، وغير ذلك.

3- يمتاز Sony Xperia 1 VI بالعمر الطويل للبطارية:

يحتوي هاتف سوني Xperia 1 VI على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي، ويمكن لبطارية هذا الهاتف أن تستمر بالعمل حتى يومين وفقًا لشركة سوني.

أما هاتف Pixel 8 Pro فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5050 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي ويمكن لبطارية هذا الهاتف أن تستمر بالعمل مدة يوم كامل.

4- يدعم هاتف سوني زيادة ذاكرة التخزين الداخلية:

يتوفر هاتف سوني الجديد بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 256 أو 512 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSDXC).

أما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، ولا يدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSDXC).

5- يدعم هاتف Pixel 8 Pro تحديثات نظام التشغيل مدة قدرها سبع سنوات:

من أهم المزايا التي يتمتع بها هاتف جوجل Pixel 8 Pro والتي تدفع الكثير من الأشخاص إلى التفكير في اختياره دعم تحديثات النظام والتحديثات الأمنية مدة قدرها سبع سنوات، ويتفوق بذلك على هاتف سوني الذي سيحصل على ثلاث سنوات من التحديثات الأساسية لنظام التشغيل، وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

6- يُباع هاتف جوجل بسعر أرخص من سعر هاتف سوني:

هاتف سوني Xperia 1 VI مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 1400 دولار، وسيُطلق في الأسواق في شهر يونيو القادم. وأما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فيُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Sony Xperia 1 VI و Pixel 8 Pro:

Pixel 8 Pro Sony Xperia 1 VI المعالج معالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED)، بقياس 6.7 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأبيض والأسود، والأزرق، والأخضر. الأسود، والفضي، والأخضر، والأحمر. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 213 جرامًا. 192 جرامًا. السعر يبدأ من 999 دولارًا . يبدأ من 1400 دولار.