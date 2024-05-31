Poco F6 من أحدث هواتف أندرويد المتوسطة المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، وقد أطلقته شركة بوكو قبل عدّة أيام مع طراز Poco F6 Pro. ويمتاز كلا الهاتفين بمواصفات قوية ويُباعان بأسعار تقل عن 500 دولار.

يضم Poco F6 شاشة AMOLED ويعمل بمعالج جديد من كوالكوم، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السلكي الفائق السرعة، كما يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

في هذا المقال، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف Poco F6 الجديد لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Poco F6 الجديد بتصميم أنيق ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم لرذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP64.

يضم هاتف Poco F6 شاشة من نوع AMOLED تأتي بمقاس قدره 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وتدعم تقنية +HDR10، وتقنية (Dolby Vision).

تمتاز شاشة هذا الهاتف بسطوع يصل إلى 2400 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف Poco F6 كاميرا خلفية ثُنائية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة (wide) وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6.

العدسة الثانية: فائقة الاتساع (ultrawide) وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: تضم عدسة بدقة قدرها 20 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

عند التصوير باستخدام كاميرا هاتف Poco F6 في النهار، ستحصل على صور تتضمن تفاصيل واضحة بنحو جيد جدًا مع وجود القليل من التشويش.

وأما عند التصوير في الليل، فستحصل على صور جيدة أيضًا تتضمن القليل من التشويش، والألوان لا تظهر بدرجاتها الطبيعية، وقد يكون هناك إشباع مفرط أو بهتان.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Poco F6 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8s Gen 3) الجديد وهو معالج ثماني النوى، ومُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز. ويتمتع هذا المعالج بالقوة والسرعة في معالجة المهام المختلفة، ويضمن الأداء السلس والسريع لهاتف بوكو. وقد وعدت شركة بوكو بأن F6 سيوفر طريقة لعب سلسة مع قدرات الذكاء الاصطناعي التي يدعمها Snapdragon 8s Gen 3 والتي تقدم تأثيرات بصرية أكثر تفصيلًا وواقعية للعبة.

يعمل هذا الهاتف بنظام HyperOS المعتمد على نظام أندرويد 14، ومثل طراز Pro، سيحصل هاتف Poco F6 على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

كما أنه يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي نفسها التي يدعمها طراز Pro، والتي تساعد في تحرير الصور باحترافية وتسهيل البحث عن الصور، وأبرزها: مزية AI Portraits لإنشاء صور واقعية لوجه المستخدم، ومزية AI Magic Erase Pro لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Poco F6 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 90 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال مدة قدرها 35 دقيقة. وتستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل لمدة قدرها 10 ساعات ونصف من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 12 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 8 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف Poco F6 الجديد بسعر قدره 470 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. ويتوفر هذا الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الرمادي، والأسود، والأخضر.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Poco F6 الجديد:

Xiaomi Poco F6 المعالج معالج ( Snapdragon 8s Gen 3 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 20 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الرمادي، والأسود، والأخضر. نظام التشغيل نظام HyperOS المعتمد على نظام أندرويد 14. الوزن 179 جرامًا. السعر 470 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.