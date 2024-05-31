أطلقت شركة موتورولا منذ بداية هذا العام مجموعة واسعة من هواتف أندرويد المتوسطة، وأبرزها: (2024) Moto G Stylus، و (Moto G 5G (2024، و Moto G Power (2024)، و (2024) Moto G Play.

يمتاز هاتف (2024) Moto G Stylus عن باقي هواتف موتورولا الجديدة بوجود قلم إلكتروني يساعد في تدوين الملاحظات وتصفح الويب والتنقل بين التطبيقات بسهولة، فإذا كنت تبحث عن هاتف يأتي مع قلم إلكتروني ويُباع بسعر متوسط، سيكون هاتف (2024) Moto G Stylus مناسبًا لك، ولتتعرف جميع مواصفاته ومزاياه سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف موتورولا (Moto G Stylus 5G (2024 الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف موتورولا (Moto G Stylus 5G (2024 الجديد بتصميم أنيق ويتوفر بلونين، هما: الأحمر والبيج، ويضم جهة خلفية مغطاة بطبقة من الجلد النباتي، كما يضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، ومقبسًا لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، ومستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة.

يُعدّ هذا الهاتف من الهواتف الخفيفة الوزن؛ إذ يزن 190 جرامًا فقط، وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف موتورولا Moto G Stylus الجديد شاشة من نوع (P-OLED)، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتأتي بمقاس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا:

يضم هاتف موتورولا Moto G Stylus كاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وأما العدسة الثانية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

عند التصوير باستخدام هاتف موتورولا Moto G Stylus ستلاحظ أن الصور واضحة بنحو جيد في ضوء النهار وجودة الصور متوسطة، وأما عند التصوير في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة ستلاحظ وجود القليل من التشويش ولكن الصور مقبولة بنحو عام.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Moto G Stylus بمعالج كوالكوم (Snapdragon 6 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 710).

يساعد هذا المعالج في أداء المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة، كما يُساعد القلم المضمن مع الهاتف في تحسين تجربة تدوين الملاحظات والكتابة، ويمكن استخدامه أيضًا للتنقل بسلاسة بين التطبيقات وصفحات الويب.

يمتاز القلم الإلكتروني المُضمن مع هاتف موتورولا بتصميم جديد ومنطقة اتصال كبيرة وبرنامج محسّن لتسهيل استخدامه. وقد قللت الشركة زمن الوصول وسهّلت عملية تدوين الملاحظات، وأضافت واجهة مستخدم جديدة للوصول إلى المزايا المتعلقة بالقلم.

ويمكنك اختيار مجموعة من التطبيقات المفضلة لديك لتظهر أمامك على الشاشة في لحظة إخراج القلم من مكانه المخصص، ومن خلال دعم تعرف الأحرف بصريًا، يمكنك استخراج النص من مستند مكتوب أو مطبوع ورقمنته باستخدام Moto Note لتتمكن بعد ذلك من تحرير النص أو إعادة استخدامه كيفما تشاء. ويتيح لك تطبيق Moto Note كتابة الملاحظات أو الرسم دون فتح قفل الجهاز.

هذه المزايا تعزز تجربة استخدام هاتف موتورولا الجديد، وتجعله مناسبًا لأداء المهام الخاصة بالتدوين وتحرير المستندات.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، وفيما يتعلق بذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي، يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويمكن زيادتها باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD. ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Moto G Stylus الجديد على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا (Moto G Stylus 5G (2024 بسعر قدره 400 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا (Moto G Stylus 5G (2024:

المواصفات (Moto G Stylus 5G (2024 المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 6 Gen 1 ) الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع ( P-OLED )، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.1. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأحمر، والبيج. الوزن 190 جرام. السعر 400 دولار .