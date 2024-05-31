مايكروسوفت توحّد تقنيات الدقة الفائقة عبر DirectSR

أعلنت مايكروسوفت إصدار المعاينة لحل DirectSR، وهو واجهة برمجة تطبيقات جديدة مصممة لتوحيد دعم الدقة الفائقة SR في ألعاب Direct3D 12.

وتعاونت الشركة مع AMD وإنتل وإنفيديا لبناء واجهة برمجة التطبيقات هذه، مما يتيح للمطورين الاستفادة بسلاسة من تقنيات الترقية المتوفرة في السوق من خلال مجموعة مشتركة من المدخلات والمخرجات.

ويهدف حل DirectSR إلى تبسيط تكامل الدقة الفائقة SR من خلال توفير مسار برمجي واحد لتجربة DLSS Supersolution و FidelityFX Supersolution و XeSS.

ومن خلال عرض هذه التقنيات تحت واجهة واحدة، يصبح تكامل الدقة الفائقة SR واضحًا وقابلًا للتطوير، مما يسمح للمطورين بتنفيذ الدقة الفائقة SR مرة واحدة وتوفيره عبر مجموعة واسعة من أجهزة ويندوز.

وتوفر برامج تشغيل وحدة معالجة الرسومات دعمًا ضمنيًا لحل DirectSR، إذ يعدل البائعون طريقة استخدام الدقة الفائقة SR للحصول على الأداء الأمثل للأجهزة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن حل DirectSR دعمًا ضمنيًا للمتغيرات غير المعتمدة على وحدة معالجة الرسومات – أي المتغيرات التي تتوفر على مستوى التطبيق – مما يتيح الوصول إليها عبر إعدادات الأجهزة.

ويأتي حل DirectSR مزودًا بدعم مدمج لتقنية FidelityFX Supersolution، إلى جانب دعم على مستوى برنامج التشغيل لكل من XeSS و DLSS Supersolution.

وتضمن هذه المرونة أن يدعم حل DirectSR بيئات الأجهزة المتنوعة مع توفير الاختيارية والجودة التي يتوقعها اللاعبون.

وقالت AMD: “من دواعي سرورنا التعاون مع مايكروسوفت في تصميم DirectSR وتطويره بصفته وسيلة لتوحيد وصول المطورين إلى تقنيات الدقة الفائقة SR عبر جميع المنصات”.

في حين قالت إنتل: “نؤيد مواصفات DirectSR والجهود التعاونية المبذولة في إنشائه، إذ يبسط هذا الحل حياة مطوري الألعاب ويضمن تجربة لاعبين إضافيين لتقنية XeSS المتطورة عبر وحدات معالجة الرسومات من إنتل”.

وقالت إنفيديا: “تتوفر DLSS Supersolution في أكثر من 400 لعبة وأصبحت ميزة قياسية للاعبين. نحن متحمسون لمنح المطورين طرقًا إضافية لجلب DLSS Supersolution إلى الجيل القادم من الألعاب”.

ويسمح حل DirectSR للمستخدمين بالاختيار من أدوات الترقية المتاحة في وقت التشغيل اعتمادًا على العتاد الأساسي.

ويعني هذا أنه يمكن للاعبين اختيار تقنية الدقة الفائقة SR الفضلى للنظام، مما يعزز تجربة اللعب عمومًا.

ويعد DirectSR حلًا مستقلًا، مما يلغي حاجة المطورين إلى إدماج أدوات تطوير برمجيات البائعين أو تجميع مكتبات البائعين مع الألعاب.

ويؤدي ذلك إلى تبسيط عملية التكامل ويسهل دعم تقنيات الدقة الفائقة SR من البائعين المتعددين.