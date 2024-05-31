كيف تُشجع ساعة Fitbit Ace LTE الجديدة الأطفال على ممارسة الرياضة؟

Fitbit من الشركات الرائدة في تصنيع أجهزة تتبع اللياقة البدنية وتُنتج إصدارات مصممة خصوصًا للأطفال، وأحدث جهاز مصمم للأطفال أعلنته الشركة ساعة Ace LTE. وتدّعي Fitbit أن هذه الساعة الذكية الجديدة هي الأولى من نوعها للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 7 سنوات. وتهدف Fitbit من إنتاج هذه الساعة إلى جعل ممارسة الرياضة أكثر متعة للأطفال.

كيف تشجع ساعة Fitbit Ace LTE الأطفال على ممارسة الرياضة؟

Fitbit Ace LTE هي ساعة ذكية مصممة خصوصًا للأطفال تجمع بين مزايا الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وتدعم هذه الساعة اتصال LTE حتى يتمكن الآباء من الاتصال بأطفالهم، بالإضافة إلى الكثير من الألعاب والحوافز لجعل الأطفال يتحركون طوال اليوم.

تهدف Fitbit من إطلاق هذا الجهاز الجديد القابل للارتداء إلى تشجيع الأطفال على الحركة من خلال جعل ممارسة الرياضة كأنها لعبة. فقد ركزت Fitbit في فكرة أن الأطفال يحبون التحرك والركض والقفز، ويحبون اللعب بألعاب الفيديو أيضًا، وأطلقت Fitbit Ace LTE للجمع بين جميع الأنشطة التي يحبها الأطفال من خلال تقديم الألعاب الثلاثية الأبعاد الغامرة والتفاعلية بالكامل على الساعة التي يرتديها الطفل على معصمه وكلما تحرك أكثر، زاد وقت اللعب المُتاح على الساعة.

صُممت كل لعبة موجودة في هذه الساعة بنحو خاص لها، وتخطط Fitbit لتحديث الساعة بألعاب جديدة كل بضعة أشهر حتى لا يمل الطفل من الألعاب. وكلما تحرك الطفل أكثر بغض النظر عن نوع الحركة سواء كان يمشي أو يركض أو يقفز سيُسمح له بالوصول إلى المزيد من الألعاب على الساعة.

ومثل العديد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية المصممة للبالغين، تتضمن هذه الساعة حلقة نشاط يجب أن يُكملها الطفل يوميًا من خلال المشي أو الركض. ولجعل حلقة النشاط جذابة للأطفال أطلقت Fitbit عليها اسم (Noodle)، وأضافت إليها شخصية كرتونية تظهر كأنها تحتفل عندما يحقق الطفل الهدف الخاص به.

تتضمن ساعة Ace LTE أيضًا شخصية كرتونية تسمى Eejie قابلة للتخصيص وتظهر كأنها تتغذى من النشاط اليومي للطفل، وكلما حقق الطفل أهدافه المتعلقة بالرياضة والحركة، زادت سعادة وصحة هذه الشخصية، وفي أثناء اللعب بالألعاب وإكمال الأنشطة الحركية اليومية، يكسب الأطفال تذاكر افتراضية لتخصيص مظهر شخصية Eejie الخاصة بهم.

ما مزايا السلامة المدمجة في ساعة Fitbit Ace LTE؟

تقول Fitbit إنها عملت مع خبراء متخصصين في علم نفس الطفل والصحة العامة والخصوصية والرفاهية الرقمية لإنشاء هذه الساعة مع وضع الخصوصية في الحسبان.

ولأسباب أمنية، تُعرض بيانات موقع الطفل أو نشاطه فقط للوالدين في التطبيق الخاص بالساعة. وتُحذف بيانات الموقع بعد مرور مدة قدرها 24 ساعة، كما تُحذف بيانات النشاط بعد مرور 35 يومًا كحد أقصى. ولن تَعرض ساعة Fitbit Ace LTE أيضًا أي إعلانات أو تطبيقات تابعة لجهات خارجية؛ مما يضمن عدم عرض أي محتوى غير مناسب للأطفال في أثناء استخدام الطفل للساعة.

وللاستفادة من مزايا LTE، سيحتاج الآباء إلى الاشتراك في خطة Fitbit Ace Pass بسعر قدره 10 دولارات شهريًا، وسيتمكن الآباء بعد الاشتراك من رؤية موقع أبنائهم لحظيًا وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والصوتية إلى أبنائهم واستقبالها منهم.

السعر:

ساعة Fitbit Ace LTE الذكية الجديدة مُتاحة الآن للطلب الأولي بسعر قدره 230 دولارًا. وتتوفر بلونين، هما: الأخضر (Spicy)، والرمادي (Mild).