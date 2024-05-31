فيفو تكشف عن ساعتها الذكية Watch GT

إلى جانب سلسلة S19، قدمت فيفو Watch GT، وهي ساعتها الذكية الحديثة مع غلاف من سبائك الألمنيوم، وهناك أجهزة استشعار في الخلف لمعدل ضربات القلب وتتبع الأكسجين في الدم SpO2 ومستشعر التسارع والجيروسكوب ومستشعر مغناطيسي أرضي ومستشعر الإضاءة المحيطة.

وتتميز Watch GT بأنها أول ساعة ذكية للعلامة التجارية ذات شاشة مستطيلة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.85 بوصة وبدقة قدرها 390×450 بكسلًا مع زجاج منحني 2.5D من جميع الجوانب الأربعة، وتوفر خيارات حزام من السيليكون والجلد.

وتأتي الساعة الذكية مع دعم الشريحة الإلكترونية eSIM، وهي ميزة من المرجح أن تظل متاحة فقط لشركات الاتصالات الصينية.

وتتميز Watch GT ببطارية بسعة قدرها 500 ميلي أمبير، مع أنها تفتقر إلى الشحن اللاسلكي. ويوجد مكبر صوت وميكروفون لإجراء المكالمات الصوتية.

وتستخدم البطارية دبوس بوجو المزدوج للشحن مع شاحن خاص. وتدعي فيفو أن البطارية تدوم لمدة تصل إلى 9 أيام في وضع توفير الطاقة مع تمكين eSIM، و 3 أيام من الاستخدام العادي.

ويؤدي تعطيل الشريحة الإلكترونية eSIM إلى تعزيز القدرة على التحمل بمعدل 2.5 مرة، مما يعني أن البطارية تدوم لمدة تصل إلى 21 يومًا في وضع توفير الطاقة و 10 أيام من الاستخدام العادي.

وتسمى واجهة المستخدم BlueOS وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتضمن بعض المزايا المدون الذكي للملاحظات، إذ يمكنك الإملاء عليه ومن ثم يزامن المحتوى مع تطبيق الملاحظات عبر الهاتف، كما يمكنه أيضًا قراءة آخر التحديثات المتعلقة بالتنقلات والتذاكر والتذكيرات وعرضها عبر وجه الساعة في لمحة.

ولم تكشف فيفو عن المعالج الذي يشغل الساعة الذكية Watch GT التي تدعم أيضًا عمليات الدفع عبر NFC و QR من خلال تطبيق فيفو الخاص.

ويزن الجهاز القابل للارتداء مقدار 33 جرامًا دون الحزام، ويأتي باللون الأسود أو اللون الأبيض، وهو يدعم جميع الأحزمة القياسية بقياس قدره 20 ملم.

وتدعم Watch GT أكثر من 100 وضع رياضي بالإضافة إلى مدربين ودورات محترفة ومراقبة معدل ضربات القلب طوال اليوم والكشف المستمر عن تشبع الأكسجين في الدم ومراقبة النوم ومراقبة الضغط والتدريب على التنفس واكتشاف الضوضاء، والمزيد

وتتمتع الساعة الذكية بمتوسط ​​دقة لمعدل ضربات القلب قدره 94.58 في المئة، وذلك بفضل تقنية تحليل الأكسجين في الدم ذات التعلم العميق من فيفو ومستشعر PPG.

وتأتي ساعة فيفو الذكية Watch GT بسعر قدره 110 دولارات لنسخة الحزام المطاطي، و 125 دولارًا لنسخة الحزام الجلدي.