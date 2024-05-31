فيفو تعلن S19 و S19 Pro

أعلنت فيفو S19 و S19 Pro، ويتميز الهاتفان بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1260 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9 مع دعم +HDR10.

وزودت فيفو هاتف S19 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 720، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV50E وفتحة عدسة قدرها f/1.88 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV08D10 وفتحة عدسة قدرها f/2.2، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung JN1 وفتحة عدسة قدرها f/2.0.

وتشمل المزايا الأخرى مستشعرًا لبصمة الإصبع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو وصوت عالي الدقة.

في حين زودت فيفو هاتف S19 Pro بمعالج +Dimensity 9200 مع وحدة معالجة الرسوميات Immortalis-G715، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX921 وفتحة عدسة قدرها f/1.88 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV08D10 وفتحة عدسة قدرها f/2.2، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX816 وفتحة عدسة قدرها f/1.85، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung JN1 وفتحة عدسة قدرها f/2.0.

وتشمل المزايا الأخرى مستشعرًا لبصمة الإصبع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو وصوت عالي الدقة ومقاومة الغبار والماء وفقًا لمعياري IP68 و IP69.

ويأتي هاتف S19 بسعر قدره 350 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 380 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 425 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 465 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

في حين يأتي هاتف S19 Pro بسعر قدره 465 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 495 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 535 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 550 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.