فيفو تطلق iQOO Pad 2 و iQOO Pad 2 Pro

أطلقت فيفو سلسلة حواسيبها اللوحية iQOO Pad 2 المكونة من جهازين هما iQOO Pad 2 و iQOO Pad 2 Pro.

ويعمل كل من iQOO Pad 2 و iQOO Pad 2 Pro بواجهة المستخدم OriginOS 4 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم كلا النموذجين الملحقات الاختيارية، مثل لوحة المفاتيح والقلم.

ويتميز iQOO Pad 2 بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 12.05 بوصة ودقة قدرها 2800×1968 بكسلًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 7.1:5 ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا ومقدار 600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع مع دعم HDR والتدرج اللوني P3.

وزودت فيفو الجهاز بكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فلاش LED.

ويتميز iQOO Pad 2 بمجموعة الشرائح Snapdragon 8s Gen 3 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 44 واطًا.

ويوفر iQOO Pad 2 مزايا أخرى، مثل نظام مكون من 6 مكبرات صوت ونظام تبريد ثلاثي الأبعاد.

ويأتي جهاز فيفو iQOO Pad 2 بسعر قدره 350 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 395 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 435 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 480 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

في حين يتميز iQOO Pad 2 Pro بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 13 بوصة ودقة قدرها 3096×2064 بكسلًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 3:2 ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا ومقدار 900 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع مع دعم HDR والتدرج اللوني P3.

وزودت فيفو الجهاز بكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فلاش LED.

ويتميز iQOO Pad 2 Pro بمجموعة الشرائح Dimensity 9300 Plus المقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 11500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا.

ويوفر iQOO Pad 2 Pro مزايا أخرى، مثل نظام مكون من 8 مكبرات صوت ونظام تبريد ثلاثي الأبعاد مع مساحة تبديد حرارة قدرها 37000 ملم مربع.

ويأتي جهاز فيفو iQOO Pad 2 Pro بسعر قدره 480 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 520 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 575 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.