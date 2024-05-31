جيب تكشف عن سيارتها الكهربائية Wagoneer S

كشفت جيب رسميًا عن سيارتها الكهربائية العالمية الأولى واجونير إس Wagoneer S، إذ تتميز سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بمدى يزيد على 480 كم، وتصميم داخلي مليء بالتكنولوجيا، وتسارع بسرعة البرق.

وقالت الشركة في بيان صحفي: “يعد إطلاق سيارة واجونير إس Wagoneer S الكهربائية بالكامل فصلًا جديدًا في التاريخ الحافل للعلامة التجارية”.

وبقوة قدرها 600 حصان ومقدار 837 نيوتن متر من عزم الدوران، يمكن لسيارة الدفع الرباعي الكهربائية التسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 3.4 ثوان. ومن المتوقع أيضًا أن تتميز بمدى يزيد على 480 كم.

وزودت جيب السيارة بمعمارية قدرها 400 فولط مع بطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط، مما يسمح لسيارة Wagoneer S بشحن البطارية من 20 في المئة إلى 80 في المئة خلال 23 دقيقة باستخدام الشاحن السريع الذي يعمل بالتيار المستمر.

وصممت جيب سيارتها الكهربائية الأولى بالاعتماد على منصة STLA Large، مع أن مصممي ومهندسي جيب عدلوا المنصة خصوصًا لسيارة Wagoneer S، ويشمل ذلك الطول والعرض والتعليق وتكوينات مجموعة نقل الحركة.

وتوفر وحدات القيادة الكهربائية عزم دوران فوريًا بطريقة مستقلة للعجلات الأمامية والخلفية.

وصممت الشركة نظام الدفع الرباعي القياسي ليناسب مجموعة متنوعة من ظروف الطريق. وأضافت جيب نظام Selec-Terrain المميز لتحسين الجر في جميع الأحوال الجوية وظروف الطريق مع أوضاع Auto و Sport و Eco و Snow و Sand.

وأدت التكنولوجيا والمزايا الجديدة دورًا رئيسيًا في تطوير Wagoneer S، إذ تعمل التعديلات على تقليل الضوضاء والاهتزازات الداخلية من أجل قيادة هادئة وسلسة.

وتعيد Wagoneer S تصور العلامة التجارية لعصر السيارات الكهربائية. ومن المزايا البارزة الملحوظة الشبكة ذات الفتحات السبعة المعاد تصميمها مع الإضاءة المحيطة.

واستنادًا إلى التصميم الحديث لسيارة Grand Wagoneer، أصبحت قمرة القيادة رقمية بالكامل.

وفي الداخل، توجد شاشة ضخمة بمساحة قابلة للاستخدام تزيد على 45 بوصة، ويشمل ذلك شاشة تفاعلية حصرية بقياس قدره 10.25 بوصات للراكب الأمامي مع شاشة مركزية بقياس قدره 12.3 بوصة وشاشة العدادات بقياس قدره 12.3 بوصة وشاشة التحكم في المناخ بقياس قدره 10.15 بوصات.

وتعرض الشاشة مزايا المركبة الكهربائية، مثل مستوى الشحن وصحة البطارية والطاقة المتوفرة. كما أنها مدعومة بنظام UConnect 5.

وتتميز أول سيارة كهربائية من جيب بالعديد من التفاصيل الجديدة، ويشمل ذلك عجلة قيادة بتصميم مسطح من الجهة السفلية، إلى جانب ميزة فتح الأبواب إلكترونيًا من خلال لمسة الإبهام.

وتحتوي السيارة إضاءة LED قابلة للتخصيص مع إعدادات للنهار والليل، وإضاءة محيطة تصل إلى 64 لونًا.

ويوفر نظام الصوت McIntosh المتميز المكون من 19 مكبر صوت تجربة غامرة مع مكبر صوت بقوة قدرها 1160 واطًا ومضخم صوت بقياس قدره 12 بوصة.

وتدعي جيب أن Wagoneer S هي السيارة الكهربائية الوحيدة في فئتها التي تحتوي مقاعد خلفية قياسية مدفأة وذات تهوية قياسية.

وتأتي سيارة جيب الكهربائية الأولى Wagoneer S بسعر يبدأ من 72 ألف دولار.