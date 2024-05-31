جوجل ترد على الانتقادات الموجهة إلى مزايا البحث بالذكاء الاصطناعي

ردت شركة جوجل رسميًا على الانتقادات التي وُجهت إليها بعد إطلاق مزايا البحث بالذكاء الاصطناعي AI Overviews نتيجة عرض إجابات مضللة.

وشرحت الشركة عبر مدونتها الرسمية الخطوات التي تتخذها لمعالجة المشكلة، وأقرت بأن الاختبارات المكثفة قبل الإطلاق لم تكن كافية، إذ كشف الإطلاق الواسع النطاق لتلك المزايا مع ملايين عمليات البحث الجديدة غير المتوقعة عن عيوب لم تكن الاختبارات السابقة قد تنبأت بها.

وانتشرت خلال الأيام الأخيرة إجابات من نتائج البحث المولدة بالذكاء الاصطناعي وُصفت بأنها غير دقيقة أو مضللة أو مثيرة للقلق. على سبيل المثال، تضمنت بعض الإجابات نصائح للمستخدمين بتناول الحصى للحصول على العناصر الغذائية الأساسية، واستخدام الغراء لتثبيت الجبن على البيتزا، وشرب البول لعلاج حصوات الكلى. وفي مثال أثار قلقًا شديدًا، اقترح الذكاء الاصطناعي القفز من جسر كحل للاكتئاب.

وعزت جوجل بعض هذه الأخطاء إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي على المقالات الساخرة من المنتديات مثل منتدى ريديت، وأشارت الشركة إلى أن العديد من لقطات الشاشة التي تداولها المستخدمون على نطاق واسع كانت مزيفة أو ملفقة، مؤكدة أن تلك الإجابات لم تظهر مطلقًا في نتائج البحث.

وأوضحت جوجل أن ميزة “ملخصات البحث بالذكاء الاصطناعي” لا تقتصر على إنشاء النتائج بناءً على بيانات التدريب، بل تتكامل مع الأنظمة الأساسية لتصنيف المواقع في جوجل، وهي مصممة لإعطاء الأولوية للنتائج العالية الجودة ذات الصلة من فهرس الويب.

ومع ذلك، أقرت جوجل بأن الميزة قد تسيء فهم عبارات البحث أو الفروق الدقيقة بينها، أو تولّد إجابات غير دقيقة من معلومات محدودة.

ولمعالجة هذه المشكلات، أعلنت جوجل تنفيذ عدة تحسينات تقنية في ميزة “ملخصات البحث بالذكاء الاصطناعي AI Overviews”، ومنها الحد من تضمين محتوى السخرية والفكاهة في الإجابات، وإدخال ضوابط معززة للموضوعات المهمة مثل الأخبار والصحة لضمان أعلى قدر من الدقة والموثوقية، وتحسين المحفزات التي تتحكم في ظهور النتائج المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت جوجل أنها تراقب الملاحظات والتقارير الخارجية لإزالة أي نتائج تنتهك سياسات المحتوى بسرعة، كما أكدت أيضًا إيمانها بإمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث، والتزامها بالاستمرار بتحسين تلك المزايا الجديدة لجعلها أكثر فائدة للمستخدمين.