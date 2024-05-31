جوجل تتيح لك تعديل الرسائل المرسلة

أطلقت جوجل عدة تحديثات ومزايا جديدة لزيادة فائدة أجهزة وخدمات أندرويد.

وحصل تطبيق الرسائل على التحديث الأبرز الذي يتيح للمستخدمين الآن تعديل الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها، مما يحقق التكافؤ مع ميزة تحرير iMessage التي أضافتها آبل قبل عامين.

وتستطيع فعل ذلك من خلال النقر المطول على رسائل RCS المرسلة ومن ثم تحديد أيقونة القلم الرصاص التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

وكانت هذه الميزة متوقعة منذ العام الماضي، عندما ظهرت الإشارات إلى التحرير أول مرة داخل التعليمات البرمجية لتطبيق الرسائل.

وتبدأ جوجل بطرح تحديث تطبيق الرسائل اليوم لجميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 8 أو الإصدارات الأحدث.

وأعلنت جوجل أيضًا تحسينات على نقطة الاتصال الفورية Instant Hotspot، مما يسمح قريبًا للمستخدمين بتوصيل جهاز أندرويد اللوحي أو جهاز كروم بوك بنقطة الاتصال في هواتفهم بنقرة واحدة دون الحاجة إلى كلمة مرور.

ويتيح التحديث لنقطة الاتصال الفورية أيضًا للمستخدمين التبديل بين الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو متصفحات الويب المتصلة أثناء مكالمات Google Meet من خلال النقر على أيقونة Cast.

ويبدأ طرح جميع هذه المزايا عبر هواتف أندرويد والأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد 11 أو الإصدارات الأحدث في تاريخ 10 يونيو.

وعززت جوجل قدرة أندرويد على التحكم في المنزل الذكي، إذ أصبح التطبيق المصغر Google Home Favorites متاحًا الآن للمعاينة العامة ويمكن إضافته إلى الشاشة الرئيسية عبر هواتف أندرويد.

ويتيح التطبيق المصغر Google Home Favorites للمستخدمين عرض أجهزتهم المنزلية الذكية الأكثر استخدامًا والتحكم فيها بسرعة، مثل الوصول إلى درجات حرارة الغرفة أو عناصر التحكم في الإضاءة.

وبدءًا من اليوم، يمكن للساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 3 أو الإصدارات الأحدث أيضًا تشغيل التطبيق المصغر Google Home Favorites، إلى جانب خيار باي بال الجديد لمحفظة جوجل في الولايات المتحدة وألمانيا.

وتحصل ميزة Emoji Kitchen على بعض مجموعات الملصقات الجديدة في تاريخ 10 يونيو ليتمكن المستخدمون من تبادلها عبر لوحة مفاتيح Gboard.

وتتيح لك الميزة الذكية Emoji Kitchen مزج الرموز التعبيرية معًا عبر لوحة المفاتيح Gboard. ولم تقدم الشركة قائمة كاملة بالخيارات الجديدة.

ووسعت جوجل دعم مفتاح السيارة الرقمي ليشمل مركبات إضافية، مثل نماذج مختارة من ميني ومرسيدس وبولستار.

ويتوفر تحديث المفتاح الرقمي لنظام التشغيل أندرويد 12 أو الإصدارات الأحدث.