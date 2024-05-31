تيك توك تجهز نسخة أمريكية من خوارزمية التوصية

تستنسخ تيك توك خوارزميتها للتوصية لمستخدميها الأمريكيين، مما قد يؤدي إلى إصدار يعمل بطريقة مستقلة عن الشركة الأم الصينية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وطلبت بايت دانس استنساخ التعليمات البرمجية المصدرية أواخر العام الماضي، أي قبل ظهور مشروع القانون الذي يفرض بيع منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وبمجرد استنساخ التعليمات البرمجية المصدرية، فإن ذلك قد يضع حجر الأساس لفصل النسخة الأمريكية من التطبيق عن الشركة الأم الصينية، مع أن بايت دانس ليس لديها خطط حاليًا لفعل ذلك.

وأوضحت بايت دانس في وقت سابق أنه ليس لديها خطط لبيع تطبيق تيك توك الأمريكي وأن مثل هذه الخطوة قد تكون مستحيلة.

وقالت تيك توك عبر منشور: “قصة رويترز المنشورة مضللة وغير دقيقة”، دون تحديد ما هو غير دقيق، كما نشرت مقطعًا من الدعوى الفيدرالية يقول: “الفصل الذي يطلبه القانون للسماح للمنصة بالعمل في الولايات المتحدة غير ممكن تجاريًا وتقنيًا وقانونيًا”.

ورفعت بايت دانس دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية في شهر مايو، سعيًا إلى منع القانون الذي يفرض بيع التطبيق أو حظره بحلول تاريخ 19 يناير.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أُمر المئات من مهندسي بايت دانس في كل من الولايات المتحدة والصين بالبدء بفصل ملايين الأسطر من التعليمات البرمجية، وغربلة الخوارزمية التي تربط المستخدمين بمقاطع الفيديو.

وتتمثل مهمة المهندسين في إنشاء قاعدة تعليمات برمجية منفصلة ومستقلة عن الأنظمة التي تستخدمها النسخة الصينية من تيك توك المسماة دوين Douyin مع إزالة أي معلومات مرتبطة بالمستخدمين الصينيين.

وذكرت وكالة رويترز سابقًا أن بيع التطبيق مع الخوارزميات أمر غير مرجح إلى حد كبير لأن الحكومة الصينية أضافت في عام 2020 خوارزميات توصية المحتوى إلى قائمة مراقبة الصادرات.

وطور مهندسو بايت دانس في الصين التعليمات البرمجية المصدرية لمحرك توصيات تيك توك، مع تخصيصه للعمليات في أسواق تيك توك العالمية المختلفة.

وقد أرجعت بايت دانس شعبية تيك توك إلى فعالية محرك التوصيات الذي يوفر خلاصات محتوى لكل مستخدم اعتمادًا على كيفية تفاعله مع المحتوى الذي يشاهده.

ويؤكد تعقيد المهمة صعوبة فصل التعليمات البرمجية المصدرية التي تربط عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بشركتها الأم الصينية، ومن المتوقع أن يستغرق استكمال العمل أكثر من عام.

وتعهدت الشركة بمحاربة القانون الأمريكي في المحكمة، مع أن المهندسين يواصلون العمل بموجب أوامر بايت دانس لفصل محرك توصيات النسخة الأمريكية.

ويزيد الامتثال والمسائل القانونية تعقيد العمل المتعلق بتحديد التعليمات البرمجية التي يمكن نقلها إلى النسخة الأمريكية.

ويجب على المهندسين مراجعة كل سطر من التعليمات البرمجية لتحديد إذا كان يمكن إدخاله في قاعدة التعليمات البرمجية المنفصلة.

وتهدف المنصة إلى إنشاء تعليمات برمجية مصدرية جديدة لخوارزمية التوصية التي تخدم النسخة الأمريكية.

وبمجرد الانتهاء، فإنه من المفترض أن تستخدم النسخة الأمريكية من التطبيق خوارزمية التوصية بطريقة مستقلة عن تطبيقات المنصة في المناطق الأخرى، مما يفصل النسخة الأمريكية عن فريق التطوير الهندسي لشركة بايت دانس.

وفي حال أكملت المنصة العمل على فصل محرك التوصية، فإن إدارة الشركة تدرك المخاطر المتمثلة في أن النسخة الأمريكية قد لا تتمكن من تقديم مستوى الأداء الحالي نفسه لأن المنصة تعتمد على مهندسي بايت دانس في الصين لتحديث التعليمات البرمجية من أجل تحقيق القدر الأقصى من تفاعل المستخدم.