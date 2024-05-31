أيسر تعلن الكاميرا الثلاثية الأبعاد SpatialLabs Eyes

كشفت أيسر عن كاميرا SpatialLabs Eyes Stereo الجديدة المخصصة لأولئك الذين يرغبون في التقاط صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد.

ولا ترتبط العلامة التجارية عادة بالتصوير الفوتوغرافي، مع أن الكاميرا الجديدة تأتي مع ميزة مثيرة للاهتمام، وهي القدرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد المجسمة.

ويمكن للمستخدمين استخدامها لالتقاط المحتوى الثلاثي الأبعاد، إلى جانب إمكانية استخدامها أيضًا للبث المباشر الثلاثي الأبعاد عبر يوتيوب والمنصات الأخرى، بالإضافة إلى إجراء مكالمات فيديو ثلاثية الأبعاد عبر Teams و Zoom و Google Meet.

وتصف أيسر كاميرا SpatialLabs Eyes Stereo بأنها صغيرة وبحجم الجيب، وتأتي بأبعاد قدرها 4 بوصات × 2.6 بوصة × 0.9 بوصة.

وتبلغ دقة الكاميرا مقدار 8 ميجابكسل لكل عين ومرآة للصور الشخصية مغطاة بغلاف مقاوم للطقس.

وتحتوي الكاميرا بطارية بسعة قدرها 1500 ميلي أمبير، وفتحة بطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين الداخلية، وشاشة تعمل باللمس بقياس قدره 2.4 بوصة موجودة في غلاف مقاوم للعوامل الجوية.

ويمكن للمستخدمين العاديين الاستفادة من ميزة تثبيت الصورة إلكترونيًا، إلى جانب إمكانات التركيز التلقائي واللمس.

كما يمكن للمصورين ذوي الخبرة تخصيص مخرجاتهم بقدر ما يريدون في الوضع اليدوي، مما يسمح لهم بضبط إعدادات ISO وتوازن اللون الأبيض وسرعة الغالق للكاميرا.

وتوفر أيسر ميزة البث المباشر الثلاثي الأبعاد للكاميرا من خلال الإصدار 3.0 من برنامج SpatialLabs Player، في حين تعقد مؤتمرات الفيديو الثلاثية الأبعاد العالية الدقة من خلال أداة مكالمات الفيديو SpatialLabs.

وتتوافق الكاميرا مع مجموعة أجهزة SpatialLabs من أيسر، ويشمل ذلك أجهزة الحواسيب المحمولة المزودة بشاشات ثلاثية الأبعاد دون نظارات Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition.

ويمكنك عرض المحتوى الثلاثي الأبعاد الملتقط من خلال الكاميرا عبر نظارات الرأس للواقع الافتراضي والواقع المعزز وأجهزة العرض الثلاثية الأبعاد من الشركات الأخرى.

وتطرح أيسر كاميرا SpatialLabs Eyes Stereo في الربع الثالث من العام الحالي بأسعار تبدأ من 550 دولارًا.