أوبو تكشف عن هاتفها الذكي Realme C63

كشفت أوبو عن Realme C63، وهو أحدث هاتف ذكي للشركة في سلسلة C الجديدة. ويتمتع الهاتف بمواصفات وتصميم مماثلين لبعض النماذج القديمة.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.74 بوصات وبدقة قدرها 1600×720 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع نسبة شاشة إلى جسم قدرها 90.3 في المئة وذروة سطوع قدرها 560 شمعة في المتر المربع.

وتأتي الشاشة مزودة بمستشعر إضاءة مزدوج بالذكاء الاصطناعي من أجل توفير تجربة مشاهدة مثالية في كل لحظة، مع سطوع ورؤية مثاليين.

كما أن الشاشة تدعم تقنية Mini Capsule وتقنية Rainwater Smart Touch والإيماءات الهوائية التي تتيح للمستخدمين الرد على المكالمات وكتم صوت المكالمات الواردة والتمرير للجهة العلوية والسفلية في أثناء بث الفيديو.

وزودت أوبو الهاتف بمعالج Unisoc T612 الثماني النواة مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت، إلى جانب 8 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

ويأتي الجزء الخلفي للهاتف الذكي مزودًا بجزيرة كاميرا دائرية الشكل تحتوي فلاشًا وكاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم realme UI T المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا.

وتشتمل بقية مزايا Realme C63 تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار و NFC بزاوية قدرها 360 درجة وزرًا ديناميكيًا و USB-C ومنفذًا صوتيًا.

كما أنه يتمتع بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وفتحة خاصة لبطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين الداخلية.

ويأتي هاتف أوبو الجديد بسعر قدره 125 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 140 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.