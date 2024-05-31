أهم مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى ساعات سامسونج جالاكسي الذكية

أطلقت سامسونج مساعد الذكاء الاصطناعي Galaxy AI في مطلع هذا العام، وهو مساعد ذكي يوفر مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لهواتف سامسونج، وقد ظهر Galaxy AI أول مرة مع سلسلة Galaxy S24 الرائدة، ثم بدأت سامسونج بإدماجه في أجهزتها اللوحية وهواتفها الذكية الأخرى، وفي الوقت الحالي تخطط لإضافته إلى ساعاتها الذكية.

أكدت سامسونج قبل يومين أن مزايا الذكاء الاصطناعي (Galaxy AI) قادمة إلى ساعاتها الذكية Galaxy Watch عبر التحديث القادم لواجهة المستخدم One UI 6 Watch، وستصل هذه المزايا أولًا إلى سلسلة Galaxy Watch 7 القادمة خلال هذا العام.

إليك المزيد من التفاصيل حول موعد إطلاق التحديث الجديد من واجهة المستخدم وأهم مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى ساعات سامسونج جالاكسي:

أولًا: متى ستطلق سامسونج تحديث واجهة المستخدم One UI 6 Watch؟

ستطلق سامسونج تحديث واجهة المستخدم One UI 6 Watch مع إطلاق أحدث ساعات Galaxy الذكية المُتوقع إطلاقها في شهر يوليو، ومع ذلك، تسمح سامسونج لعدد محدود من مستخدمي ساعات Galaxy Watch الحديثة بالوصول المبكر إلى تحديث واجهة المستخدم One UI 6 Watch في يونيو عبر برنامج تجريبي لتجربة مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى ساعات سامسونج، وسيكون هذا البرنامج التجريبي متاحًا للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو كوريا ولديهم إحدى الساعات التالية:

Galaxy Watch 6.

Galaxy Watch 6 Classic.

Galaxy Watch 5.

Galaxy Watch 5 Pro.

Galaxy Watch 5.

Galaxy Watch 4 Classic.

كما هو الحال مع برامج سامسونج التجريبية السابقة، ستحتاج إلى التسجيل في Samsung Members لتتمكن من تجربة المزايا الجديدة.

ثانيًا: ما أهم مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى ساعات سامسونج جالاكسي؟

ستصل إلى ساعات سامسونج جالاكسي الذكية مجموعة جديدة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركز هذه المزايا في تحسين تتبع المؤشرات الصحية ومعظمها يتطلب استخدام تطبيق Samsung Health، وأبرز هذه المزايا:

درجة الطاقة (Energy Score): تحلل هذه المزية البيانات الخاصة بالنوم والنشاط البدني ومعدل ضربات القلب التي جمعتها الساعة، وتمنح المستخدم درجة معينة تشير إلى طاقته ليتمكن من تحديد النشاط المناسب له في ذلك اليوم.

روتين التمرين (Workout Routine): تمنح هذه المزية المستخدم جدول تمارين مخصص يناسب أهدافه.

السباق (Race): سيتمكن المتسابقون وراكبو الدراجات من مقارنة الأداء الحالي بالأداء السابق على الطرق الخارجية نفسها باستخدام مزية السباق (Race) الجديدة، ولن تدعم هذه المزية الطرق الداخلية.

النصائح الصحية (Wellness tips): تقدم هذه المزية نصائح حول طرق تحسين الصحة تناسب الوضع الصحي للمستخدم وأهدافه الخاصة.

مزية (درجة النوم) Sleep Score المُحسّنة: ستصبح مزية (درجة النوم) Sleep Score أكثر شمولًا، وستقدم تفاصيل جديدة، مثل: الحركة في أثناء النوم، ووقت النوم، ومعدل التنفس، لمنحك درجة أكثر دقة ولمساعدتك في بناء عادات نوم فضلى.

من المُتوقع أن يكون هناك المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي عند طرح الإصدار النهائي من واجهة المستخدم One UI 6 Watch.