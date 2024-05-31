أنثروبيك تتيح لك إنشاء روبوتات للعمل من أجلك

أطلقت أنثروبيك ميزة جديدة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Claude تسمح لأي شخص بإنشاء مساعد بريد إلكتروني أو روبوت لشراء الأحذية أو حلول خاصة أخرى.

ويطلق على الميزة الجديدة اسم Tool Use، وتتصل بأي واجهة برمجة تطبيقات خارجية من اختيارك.

وتسمح هذه الميزة الجديدة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Claude بالتفاعل بطريقة مستقلة مع مصادر البيانات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات والأدوات، مما يحدث ثورة في الطريقة التي يمكن بها للشركات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتخصيص التوصيات وتبسيط تحليل البيانات.

وتستطيع الميزة تحليل البيانات لإنشاء توصيات منتجات خاصة بناءً على سجل شراء المستخدم أو تقديم استجابات سريعة لاستفسارات العملاء، مثل تتبع حالة الطلب أو تقديم الدعم الفني في الوقت الفعلي.

كما يمكن لهذه الميزة العمل مع الصور، مما يتيح للتطبيقات تحليل البيانات المرئية.

وتتوفر Tool Use الآن عبر عائلة نماذج Claude 3 بأكملها للمطورين الذين يستخدمون واجهة برمجة تطبيقات الرسائل من أنثروبيك وأمازون بيدروك Amazon Bedrock وجوجل فيرتكس للذكاء الاصطناعي Google Vertex AI.

وتعد هذه الميزة بمنزلة علامة بارزة في مهمة أنثروبيك لتقديم حلول ذكاء اصطناعي موثوقة وجاهزة للأعمال ويمكن اعتمادها بثقة من المؤسسات في مختلف الصناعات.

وقالت أنثروبيك: “تفتح Tool Use إمكانات جديدة للمؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أعمالها، ويسمح للبيانات التي يتعذر الوصول إليها سابقًا بأن تكون قابلة للاستخدام لتعزيز الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة تتيح للشركات أتمتة المهام، وتقديم توصيات خاصة، والإجابة عن أسئلة العملاء، وتحسين الكفاءة”.

وأعطت أنثروبيك الأولوية للأمان وخصوصية البيانات في تطوير Tool Use، وقالت: “نختبر كل نموذج من نماذج Claude بدقة للحماية من نقاط الضعف وهجمات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وتساعدنا أساليبنا المتقدمة في العثور على المشكلات ومنعها قبل ظهورها، كما تكتشف أنظمتنا للسلامة المشكلات في الوقت الفعلي”.

وصممت أنثروبيك ميزة Tool Use لتكون بديهية ومرنة وتلبي مجموعة واسعة من المهارات والخبرات.

ويمكنك تحديد مجموعة أدوات لنموذج Claude وإيصال أهدافك باللغة الطبيعية، ويعزز هذا النهج ما يعرفه المطورون – أي تكامل واجهة برمجة التطبيقات – ويجمعه مع قوة اللغة الطبيعية، مما يجعل Tool Use متاحة حتى لأولئك الجدد في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

ونظرًا إلى أن Claude أصبح أكثر استقلالية من خلال Tool Use، فمن المتوقع أن يتعامل مع المهام المتكررة والمثقلة بالبيانات، مما يسمح للبشر بالتركيز على المهام الإستراتيجية والإبداعية والشخصية.

وتعتقد الشركة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز القدرات البشرية دون أن يحل محلها، وشددت على أهمية التعامل مع اعتماد الذكاء الاصطناعي بصفته شراكة بين البشر والآلات.