 هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن بدء التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، والكراج، بدء التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتوسيع آفاق البحث والتطوير في القطاع.

ويُعدّ البرنامج عبارة عن حاضنة أعمال متخصصة في تقنيات الفضاء لدعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة من خلال توفير مجموعة من الحزم التدريبية والإرشادية والدعم المالي لمساعدة الشركات الناشئة لدخول سوق قطاع الفضاء الواعد.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج الممتد على مدى 6 أشهر، يأتي ضمن برنامج ريادة أعمال الفضاء الذي يتضمن 4 مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة هاكاثون يجمع المبتكرين لحل تحديات تقنية في القطاع، ثم تليها مرحلة المعسكر التدريبي لإنشاء نماذج أولية للحلول المقدمة بالتعاون مع خبراء ومتخصصين للانتقال إلى مرحلة حاضنة الأعمال التي تقدم الدعم المادي لدخول سوق قطاع الفضاء، وتنتهي بمرحلة تكوين مجتمعات ريادة أعمال الفضاء التي تجمع بين أصحاب الخبرة والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.

بالتعاون مع @KAUST_NewsAR و @TheGarageKSA..#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تعلن عن بدء التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء. للمزيد:https://t.co/pkE9IDXxKE pic.twitter.com/oX4OS8Jqgy — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) May 30, 2024

شروط التسجيل في البرنامج:

تقديم حل لأحد التحديات في قطاع الفضاء.

التسجيل من خلال تأسيس شركة مقرها المملكة، أو شركة موجودة سابقًا.

تقديم نموذج عمل أولي يتضمن حلًا ابتكاريًا.

ودعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهتمين والمتخصصين إلى التسجيل في البرنامج عبر زيارة هذا الموقع.

ويأتي إطلاق الهيئة للبرنامج ضمن جهودها في تنمية بنية تحتية متينة لدعم رواد الأعمال، إلى جانب تمكين الابتكار، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية، وإتاحة الاستفادة من الخبرات العالمية.