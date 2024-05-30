هواوي تسابق الزمن لملء الفراغ الذي خلفته إنفيديا

برزت هواوي الخاضعة للعقوبات الأمريكية بصفتها موردًا رئيسيًا لرقاقات الذكاء الاصطناعي في الصين بعد أن فرضت واشنطن قيودًا على التصدير على معالجات إنفيديا المتقدمة.

وانتشر استخدام رقاقات 910B Ascend التي طورتها الشركة الصينية ذاتيًا في العديد من الصناعات في جميع أنحاء البلاد من خلال صناديق الذكاء الاصطناعي، وهي أجهزة من فئة الكل في واحد تجمع بين رقاقات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الخاصة بالصناعة ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة المدربة سابقًا.

وأصبحت رقاقات هواوي مكونات شائعة في هذه الأجهزة الصينية الصنع، مما أدى إلى استيلاء الشركة على السوق الذي تهيمن عليه إنفيديا حتى الآن.

وصممت إنفيديا شرائح منخفضة الجودة خاصة للعملاء المقيمين في الصين بعد أن صعدت الولايات المتحدة في شهر أكتوبر قيود التصدير لحظر شحنات معالجات الشركة المتطورة A800 و H800 و L40S إلى البلاد.

وأثبتت شرائح Ascend من هواوي أنها تعد تحديًا لشركة إنفيديا في سوقها الثالثة الكبرى من ناحية الحجم.

وقال الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة الأمريكية تواجه منافسة كبرى في الصين.

ورفضت هواوي تقديم أرقام المبيعات لرقاقات الذكاء الاصطناعي، مع أن الخطاب الذي ألقاه هذا الشهر تشانغ ديكسوان، رئيس أعمال الحوسبة في الشركة، أوضح أن نظام Ascend البيئي يضم الآن مقدار 40 شريكًا في الأجهزة و 1600 شريك برمجيات و 2900 من حلول تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتولى هواوي زمام المبادرة في حملة التوطين في الصين بسبب قدراتها التكنولوجية، ويوفر صندوق الذكاء الاصطناعي حلاً جاهزًا للاستخدام للكيانات، مما يسمح لها بخفض التكاليف والتركيز على تحسين الخدمات القائمة على النماذج الكبيرة.

وتستفيد الشركات الصينية من رقاقات هواوي لتصنيع صناديق الذكاء الاصطناعي لتلبية تزايد طلب حوسبة الذكاء الاصطناعي من جميع الصناعات تقريبًا، من الاتصالات إلى التمويل والرعاية الصحية.

وأطلقت Tianjin Sitonholy، الموزع الرئيسي لشركة إنفيديا في الصين قبل إضافتها إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية في شهر أبريل، صندوق ذكاء اصطناعي يتضمن معالجات رسوميات هواوي والبرامج التي طورتها شركة Thunder Software الصينية.

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الصينية SenseTime إنه من المتوقع أن تتضاعف مبيعاتها من الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام، وذلك بفضل المبيعات القوية لصناديق الذكاء الاصطناعي التي يتراوح سعرها بين 40000 دولار و 275850 دولارًا.

وتتوفر الرقاقات المصنعة محليًا بسهولة في السوق، ويشمل ذلك تلك التي تنتجها هواوي وكامبريكون Cambricon وبيرين Biren.

ومن المتوقع أن تكون صناديق الذكاء الاصطناعي ضرورية للشركات في الصين، ومن المقرر أن تهيمن على السوق شركات محلية بقيادة هواوي.

وتلقت صناديق الذكاء الاصطناعي دفعة قوية في الصين في شهر يوليو الماضي عندما كشفت هواوي عن حل تدريبي للنماذج اللغوية الكبيرة مصمم للعملاء الصينيين بالتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة المحلية ModelBest و Zhipu AI و iFlyTek و CloudWalk.

وقدمت iFlyTek في شهر أغسطس الماضي صندوق الذكاء الاصطناعي Spark Number 1 AI المكون من شرائح Ascend من هواوي ويروج لقوة حوسبة كافية لدعم مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج.

وتعتمد وتيرة صعود هواوي في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين على مدى سرعة زيادة الإنتاج.

وتعتزم هواوي تركيز موارد إضافية على رقاقات الذكاء الاصطناعي هذا العام لأن ذلك من شأنه أن يمنح الشركة مكانة رائدة في السوق في الصين مقارنةً بشركة إنفيديا.