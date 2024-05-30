ما مزية AI Overviews المدمجة في بحث جوجل، وكيف يمكن تعطيلها؟

توفر مزية AI Overviews الجديدة من جوجل إجابات موجزة مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي لاستفسارات البحث في محرك البحث الخاص بشركة جوجل، وفي الغالب لاحظت ظهور إجابة مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في آخر مرة بحثت فيها عبر محرك البحث جوجل. فقد بدأت جوجل بتوفير هذه المزية لكافة المستخدمين تدريجيًا بعد أن كانت قيد الاختبار لمدة عام.

ولكن مع الإطلاق العام لهذه المزية، اشتكى بعض المستخدمين من ظهور إجابات مضللة في بعض الأوقات، كما أن العديد من المستخدمين يجدون أنها تأخذ مساحة كبيرة من صفحة نتائج البحث وتؤثر سلبًا في تجربة البحث، وهذه الأسباب تدفع بعض المستخدمين إلى البحث عن طرق لتعطيلها.

فإذا كنت تبحث عن طرق لتعطيل هذه المزية، سنذكر في هذا المقال بعض الطرق السهلة التي يمكنك اتباعها:

أولًا: ما مزية الذكاء الاصطناعي AI Overviews الجديدة من جوجل؟

AI Overviews هي مزية مدمجة في بحث جوجل توفر إجابة مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي لاستعلام البحث الخاص بك. وتلخص المعلومات التي جمعتها من العديد من صفحات الويب، وتُظهر إجابة موجزة في الجهة العلوية من صفحة نتائج البحث. كما توفر روابط للمصادر التي اعتمدت عليها لتقديم الإجابة حتى تتمكن من التحقق مرة أخرى من المعلومات.

ومع أن هذه المزية تبدو مفيدة فإنها تجعل عملية البحث أبطأ بكثير، كما أن الإجابات التي تقدمها قد تكون غير صحيحة في بعض الأحيان.

ثانيًا: كيفية إيقاف تشغيل AI Overviews:

مع أن جوجل لا تسمح لك بإيقاف تشغيل AI Overviews، فهناك بعض الطرق التي يمكنك تجربتها إذا كنت لا ترغب في ظهور هذه المزية في أثناء إجراء عمليات البحث عبر الإنترنت، ومنها:

1- استخدم مرشح الويب:

إذا كنت لا ترغب في ظهور النص الذي توفره مزية AI Overviews الجديدة والذي يظهر في الجزء العلوي من صفحة نتائج بحث جوجل، وتُفضل ظهور نتائج البحث بالطريقة التقليدية، فيمكنك استخدام مرشح الويب (Web filter) باتباع الخطوات التالية:

ابحث عبر جوجل عمّا تريده بالطريقة المعتادة، ثم انقر فوق زر (المزيد) More في الجهة العلوية من الصفحة أسفل شريط البحث. انقر فوق خيار (الويب) Web، وستظهر لك نتائج البحث دون ظهور الجزء الخاص بمزية AI Overviews. سيتعين عليك القيام بهذه الخطوات في كل مرة تبحث فيها باستخدام بحث جوجل حتى تتمكن من إخفاء الجزء الخاص بمزية AI Overviews.

2- استخدم إضافات كروم المخصصة لإخفاء مزية AI Overviews:

طريقة أخرى سهلة لإيقاف تشغيل AI Overviews هي تثبيت واحدة من الإضافات المصممة خصوصًا لذلك.

إذ يمكنك استخدام إضافة (Bye Bye, Google AI) التي تُحسّن صفحة نتائج بحث جوجل، وبنحو افتراضي، تخفي هذه الإضافة الجزء الخاص بمزية AI Overviews. كما تسمح هذه الإضافة أيضًا بإخفاء بعض أجزاء صفحة نتائج البحث الأخرى، مثل: روابط الإعلانات، وقسم People Ask For، وقسم المناقشات (Discussions).

هناك إضافة أخرى تُسمى Hide Google AI Overviews، وبعد تثبيتها في متصفح كروم ستتوقف مزية AI Overviews عن العمل تلقائيًا في المرة القادمة التي تبحث فيها باستخدام محرك البحث من جوجل.

3- تسجيل الخروج من حساب جوجل:

في حال تسجيل الخروج من حسابك في جوجل لن تظهر لك مزية AI Overviews في صفحة نتائج البحث، ومع أنك قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك لأسباب متعددة، فإن هذه الطريقة لا تتطلب منك تثبيت أي إضافات أو تفعيل مرشح الويب في كل مرة تُجري فيها عملية بحث عبر الإنترنت.