شاومي تطلق جهازها اللوحي Redmi Pad Pro 5G

بعد إعلان Redmi Pad Pro في السوق العالمية، أطلقت شاومي نسخة داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من هذا الجهاز اللوحي الشهير في سوقها المحلية.

وكان الجهاز اللوحي متاحًا في البداية مع نسخة داعمة لاتصالات الشبكة اللاسلكية فقط، وتوفر الشركة الآن نسخة داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتي Redmi Pad Pro 5G مزودًا بدعم بطاقتي اتصال، مما يوفر اتصالات الجيل الخامس 5G لكلا الشريحتين.

وتتشابه مواصفات ومزايا النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس مع مواصفات ومزايا النسخة الداعمة للشبكة اللاسلكية.

ويتميز الجهاز بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 12.1 بوصة ودقة قدرها 2560×1600 بكسل ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع قدره 600 شمعة في المتر المربع مع دعم دولبي فيجن Dolby Vision، كما أن الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

وزوت شاومي الحاسوب اللوحي بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 الثماني النواة مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 710.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 1.5 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

ويتضمن Redmi Pad Pro 5G كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل ومستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

ويتميز الحاسوب بمكبرات صوت رباعية مع دعم تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos وميكروفونات مزدوجة.

ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 280 ملم × 181.85 ملم × 7.52 ملم، ويزن مقدار 571 جرامًا. وتتضمن خيارات الاتصال شبكة الجيل الخامس الاختيارية و Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.2 و USB Type-C 2.0.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم HyperOS المستندة إلى أندرويد 14. ويستمد الحاسوب اللوحي الطاقة من بطارية بسعة قدرها 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

وتطرح شاومي الجهاز اللوحي الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس بسعر قدره 280 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 340 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

ويتوفر الحاسوب اللوحي باللون الرمادي الداكن، ومن المتوقع أن يظهر الجهاز اللوحي أول مرة في السوق العالمية في الأيام المقبلة.