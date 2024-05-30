دي إكس سي تكنولوجي تفتتح مكتبًا جديدًا لها في الرياض

أعلنت شركة (دي إكس سي تكنولوجي) DXC Technology، الشركة الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، افتتاح مكتب جديد لها في العاصمة السعودية الرياض، مما يوفر مخططًا أوليًا وتصميمًا نموذجيًا للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء مكان عمل حديث وهجين في المملكة.

ويأتي هذا المكتب الجديد ليعكس التزام الشركة بدعم رؤية السعودية 2030، وتعزيز نموذج العمل الهجين في المملكة. إذ سيعمل المكتب على تسهيل التعاون بين الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات الصناعية في المملكة.

تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات:

يقع المكتب الجديد في مركز الملك عبدالله المالي، مما يجعله موقعًا مثاليًا لتسهيل التعاون بين الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات الصناعية في المملكة.

وقد اختارت الشركة موقع هذا المكتب بعناية لقربه من عملائها وشركائها الإستراتيجيين ومجموعة كبيرة من الشركات الرائدة، في خطوة تعكس التزامها واستثماراتها المتواصلة في تعزيز علاقاتها في المملكة وتنميتها.

وتتمتع شركة (دي إكس سي تكنولوجي) بحضور في المملكة العربية السعودية لأكثر من 20 عامًا، عملت خلالها على تقديم خدماتها لمجموعة متميزة من العملاء.

ويبلغ عدد عملاء الشركة اليوم 14 عميلًا في مختلف الصناعات، بما يشمل: الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والقطاع العام والتصنيع. وتمكنت الشركة خلال وجودها في المملكة من بناء منظومة قوية من شركاء التكنولوجيا في صناعة التكنولوجيا، تضم كلًا من: ServiceNow، و SAP، و Splunk، وأوراكل، ومايكروسوفت، وخدمات أمازون ويب.

ويجسد مكتب (دي إكس سي تكنولوجي) الجديد مستقبل العمل، إذ يتميز بمساحات قابلة لإعادة التشكيل مدعومة بالتكنولوجيا لدعم التعاون والتواصل، بالإضافة إلى غرف تتضمن مساحات متعددة الوظائف وقابلة للتكيف، لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.

وتعليقًا على ذلك، قال سيلان ناياغام، رئيس شركة دي إكس سي تكنولوجي في منطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: “بدأت الشركات في جميع أنحاء العالم تسعى إلى تحقيق التوازن من خلال تبني نماذج العمل الهجينة، ونحن واثقون بأن مكتبنا الجديد يرسي معيارًا قويًا في ابتكار الأعمال بما يوفره من مساحة تمثل مستقبل مكان العمل الحديث”.

مكتب يركز على التنوع والشمول:

تتمتع شركة (دي إكس سي تكنولوجي) بالتزام طويل الأمد بالتنوع والشمول على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى نشر وترسيخ برنامجها (DXC Dandelion) الحائز على العديد من الجوائز في المملكة العربية السعودية، للمساعدة في تعزيز توظيف الأفراد المتنوعين ومن بينهم أصحاب الهمم، مثل المصابين بطيف التوحد، أو الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه وعسر القراءة.

وكانت الشركة قد استثمرت في المواهب المحلية في المملكة عبر مبادرات متنوعة، مثل: برنامجها للخريجين، الذي استقبل 20 خريجًا في عام 2023، مع خطط لجذب 20 خريجًا آخرين في عام 2024. وتظل دي إكس سي ملتزمة بتصدر جهود المساواة بين الجنسين، مع قوة عاملة تبلغ نسبة الذكور إلى الإناث فيها 60% إلى 40%.

وأضاف ناياغام: “نحن ملتزمون بتقديم قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا في المملكة، وذلك من خلال التوافق مع رؤية السعودية 2030 وترسيخ وجودنا في قلب مركز الملك عبدالله المالي بالرياض. كما أننا واثقون بأن استثمارنا والتزامنا ووجودنا المتجدد في الرياض سيعزز مكانتنا القوية في المملكة كأحد أفضل مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وسيوفر بيئة يمكن لموظفينا فيها أن يزدهروا ويساهموا في رؤية المملكة”.