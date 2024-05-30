ديل تطرح مجموعة جديدة من الحواسيب المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة (ديل) Dell، البدء بطرح عدد كبير وغير مسبوق من الحواسيب المحمولة التي تعمل بمعالجات كوالكوم من طراز (Snapdragon X Elite) و(Snapdragon X Plus)، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يُطلق عليها اسم (+Copilot).

وتعمل هذه الأجهزة الجديدة كليًا على إحداث تحول جذري في تجربة استخدام الحاسوب المحمول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل أدائها الاستثنائي، وعمر البطارية الطويل، وإنتاجيتها المرتفعة، ومستويات الأمان القوية فيها، مما يجعلها مثالية للمستخدمين الأفراد والشركات على حد سواء.

مجموعة واسعة من الخيارات:

تُقدم شركة (ديل) خمسة حواسيب محمولة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي:

جهاز XPS 13: أول جهاز من طراز XPS مزود بمزايا (+Copilot)، ويعمل بمعالج (Snapdragon X Elite)، لذلك يوفر تجربة إبداعية قوية مع عمر بطارية يصل إلى 27 ساعة.

أول جهاز من طراز XPS مزود بمزايا (+Copilot)، ويعمل بمعالج (Snapdragon X Elite)، لذلك يوفر تجربة إبداعية قوية مع عمر بطارية يصل إلى 27 ساعة. جهاز Inspiron 14 Plus: جهاز أنيق وخفيف الوزن مع عمر بطارية يصل إلى 15 ساعة، ويُعدّ خيارًا مثاليًا للطلاب والأشخاص الذين يقومون بمهام متعددة.

جهاز أنيق وخفيف الوزن مع عمر بطارية يصل إلى 15 ساعة، ويُعدّ خيارًا مثاليًا للطلاب والأشخاص الذين يقومون بمهام متعددة. جهاز Inspiron 14: جهاز موثوق به وسهل الاستخدام مع مزايا قوية، مثل: الأوامر الصوتية وغالق خصوصية ميكانيكي.

جهاز موثوق به وسهل الاستخدام مع مزايا قوية، مثل: الأوامر الصوتية وغالق خصوصية ميكانيكي. جهاز Latitude 7455 : يمتاز بالتصميم القوي والنحيف، إذ يُعدّ أنحف حاسوب محمول من طراز (Latitude) على الإطلاق، كما يوفر أداءً استثنائيًا وأمانًا متقدمًا.

يمتاز بالتصميم القوي والنحيف، إذ يُعدّ أنحف حاسوب محمول من طراز (Latitude) على الإطلاق، كما يوفر أداءً استثنائيًا وأمانًا متقدمًا. جهاز Latitude 5455: حاسوب محمول يوفر توازنًا مثاليًا بين الأداء والوظائف.

أداء ذكاء اصطناعي فائق:

تمتاز جميع أجهزة (Dell) الجديدة بسرعة استثنائية وأداء ذكاء اصطناعي مميز لتعزيز مستوى قدرات الحوسبة وتبسيط المهام.

ومن خلال معالجة الذكاء الاصطناعي محليًا في الأجهزة عبر وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات، ووحدة المعالجة العصبية (NPU) المدمجة المخصصة من (Qualcomm Oryon)، توفر حواسيب الذكاء الاصطناعي الجديدة من Dell، ما يلي:

عمر بطارية رائدًا: توفر الحواسيب الجديدة من شركة (ديل) كلها عمر بطارية أطول بكثير من الحواسيب المحمولة التقليدية، مما يسمح لك بالعمل أو اللعب لمدة أطول دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

توفر الحواسيب الجديدة من شركة (ديل) كلها عمر بطارية أطول بكثير من الحواسيب المحمولة التقليدية، مما يسمح لك بالعمل أو اللعب لمدة أطول دون الحاجة إلى إعادة الشحن. أداء ذكاء اصطناعي استثنائي: تمتاز وحدة المعالجة العصبية في الأجهزة الجديدة بالقدرة على أداء 45 تريليون عملية في الثانية، مما يتيح لها إنجاز مهام الذكاء الاصطناعي المذهلة بكل سرعة في الجهاز وليس عبر السحابة.

تمتاز وحدة المعالجة العصبية في الأجهزة الجديدة بالقدرة على أداء 45 تريليون عملية في الثانية، مما يتيح لها إنجاز مهام الذكاء الاصطناعي المذهلة بكل سرعة في الجهاز وليس عبر السحابة. مزايا (+Copilot) : يوفر (+Copilot) المدمج في الأجهزة تجربة مستخدم ذكية وسلسة، مع مزايا مثل: المساعد الشخصي وتعرف الصوت والترجمة، والنتائج الفورية عند البحث في المحتوى.

1- جهاز XPS 13:

يُعدّ جهاز (XPS 13) المصمم خصوصًا لدعم الذكاء الاصطناعي، أول جهاز من طراز XPS يأتي بمزية (+Copilot) المدعومة بمعالج (Snapdragon X Elite).

لذلك أصبح جهاز (XPS 13) أداة ثورية تُعيد تعريف الحوسبة الشخصية، بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي القوية المضمنة فيه، إذ يوفر استجابة متطورة وسرعة مذهلة للتعامل مع أعباء العمل الصعبة، بالإضافة إلى توفير المزيد من الوقت للتركيز أكثر في الجوانب الإبداعية، مع تمديد عمر البطارية.

ويُعدّ جهاز (XPS 13) أنحف جهاز من فئة XPS وأخفها وزنًا، ويتمتع بعمر بطارية يصل إلى 27 ساعة، مما يجعله مثاليًا للعمل واللعب لساعات طويلة.

2- حواسيب Inspiron 14 الجديدة:

يمكنك أيضًا اختيار أحد حاسوبين محمولين جديدين من فئة (Inspiron) مدعومين بالذكاء الاصطناعي مع عمر بطارية استثنائي، مما يجعلهما خيارًا مثاليًا للطلاب والمستخدمين الذين يقومون بمهام متعددة.

وقد صنعت ديل كلا الطرازين، وهما: Inspiron 14 Plus – المتوفر باللون الأزرق الجليدي – و Inspiron 14 – المتوفر باللون الرمادي – باستخدام الألمنيوم الخفيف الوزن والمنخفض الانبعاثات، كما أنهما جهازان موفران للطاقة ويتمتعان بتصنيف EPEAT الذهبي.

يعمل الجهازان Inspiron 14، و Inspiron 14 Plus بمعالج Snapdragon X Plus، الذي يوفر منصة سهلة الاستخدام مع مزايا قوية، مثل: الأوامر الصوتية وغالق خصوصية ميكانيكي لمزيد من الأمان.

3- حواسيب Latitude الجديدة:

تعمل الحواسيب المحمولة الجديدة من طراز Latitude المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بمعالجات كوالكوم (Snapdragon X Elite) ذات 12 نواة، ومعالجات (Snapdragon Plus) ذات 10 نُوى، مما يوفر أداءً مذهلًا وعمر بطارية استثنائيًا للمهنيين الذي يقومون بمهام متعددة.

ويمكن للمستخدمين العمل بكفاءة وسلاسة طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحن الجهاز، والحفاظ في الوقت نفسه على إنتاجيتهم بغض النظر عن مكان وجودهم.

حاسوب (Latitude 7455):

عمر بطارية طويل يصل إلى 21 ساعة.

شاشة تعمل باللمس يبلغ مقاسها 14 بوصة وتمتاز بدقة +QHD.

مكبرات صوت رباعية بتقنية تقليل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية Wi-Fi 7.

أنحف حاسوب محمول من طراز Latitude على الإطلاق.

حاسوب (Latitude 5455):

شاشة يبلغ مقاسها 14 بوصة وتمتاز بدقة +FHD.

مكبرات صوت مزدوجة.

حماية متعددة المستويات للأجهزة والبرامج الثابتة.

وفضلًا عن قدرات أجهزة (Latitude) الجديدة، تعمل خدمات التنفيذ الجديدة من ديل لحلول Microsoft Copilot على تمكين طرق أكثر كفاءة للعمل عبر المؤسسة بأكملها، مما يقلل المخاطر ويجهز المستخدمين المناسبين لتبني تقنيات Copilot بنحو كامل.