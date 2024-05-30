جوجل كروم يتيح تصفح الويب بطريقة صورة داخل صورة

مع احتدام المنافسة في سوق المتصفحات، بفضل الابتكارات من الشركات الناشئة، تستعد جوجل لإجراء تغيير ملحوظ في كيفية عمل متصفح كروم.

وأعلنت الشركة أنها تقدم ميزة جديدة تسمى “علامات التبويب الخاصة المصغرة” تسمح للمستخدمين بالتنقل بين التطبيق الأصلي ومحتوى الويب بنقرة واحدة.

وعند القيام بذلك، تصبح علامة التبويب الخاصة نافذة صغيرة يوجد داخلها صورة داخل صورة تطفو فوق محتوى التطبيق الأصلي.

وتركز الإضافة الجديدة على استخدام علامات التبويب الخاصة، وهي ميزة في متصفحات أندرويد تمنح مطوري التطبيقات طريقة لإضافة تجربة متصفح خاصة مباشرةً في تطبيقاتهم.

وبدلًا من فتح متصفح المستخدم أو WebView – الذي لا يدعم جميع مزايا منصة الويب – تسمح علامات التبويب الخاصة للمستخدمين بالبقاء في تطبيقهم أثناء التصفح.

وفيما يتعلق بالمطورين، قد يؤدي استخدام علامات التبويب الخاصة إلى زيادة التفاعل مع التطبيق وتقليل مخاطر مغادرة المستخدمين للتطبيق وعدم العودة إليه.

ومن خلال تحويل علامة التبويب الخاصة إلى نافذة صورة داخل صورة، قد يكون الانتقال إلى تجربة الويب أمرًا طبيعيًا وكأنك لا تزال داخل التطبيق الأصلي.

وقد يكون التغيير مفيدًا أيضًا للمطورين الذين يوجهون عملاءهم إلى موقع ويب للتسجيل من أجل الحصول على حسابات أو اشتراكات؛ لأنه يسهل على المستخدم التنقل بين موقع الويب والتطبيق الأصلي.

ويمكن تثبيت علامة التبويب الخاصة على جانب الشاشة أثناء تصغيرها إلى نافذة صورة داخل صورة.

وعند تكبير الصفحة، يمكن للمستخدم النقر على السهم الموجه إلى الجهة السفلية من أجل تقليص الصفحة إلى نافذة صورة داخل صورة مرة أخرى.

وتأتي تجربة الويب الجديدة في الوقت الذي تعمل فيه جوجل على جعل الوصول إلى الويب تجربة مضمنة في نظام أندرويد.

وبفضل مزايا، مثل Circle to Search، وغيرها من عمليات التكامل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للأشخاص تصفح الويب عبر الإيماءات، مثل وضع دائرة حول العناصر أو تمييزها.

وتطرح جوجل التغيير في الإصدار الحديث من كروم، ويطبق تلقائيًا في أي مكان يستخدم فيه المطورون علامات التبويب الخاصة في كروم.

وتشير جوجل إلى أنها تأمل أن تتبنى الشركات المطورة للمتصفحات الأخرى وظائفَ مماثلة، مع أن التغيير يؤثر في متصفح كروم.