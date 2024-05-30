إنستاجرام توسع مزايا مكافحة التنمر للمراهقين

في محاولة لمكافحة التحرش عبر منصتها، وسعت إنستاجرام “الحدود” Limits، وهي أداة تحكم في الأمان يمكنك استخدامها لإخفاء الرسائل المباشرة والتعليقات من الحسابات التي قد تضايقك.

وبدلًا من إخفاء المحتوى عن المتابعين الجدد أو الأشخاص الذين لا يتابعونك، فإن المنصة تكتم الرسائل الواردة من الجميع باستثناء المستخدمين الموجودين في قائمة أصدقائك المقربين.

وأطلقت الشركة في الأصل Limits بصفتها ميزة اختبارية في عام 2021 بعد تعرض لاعبي كرة القدم الإنجليز بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجادون سانشو للمضايقات عبر الإنترنت بعد خسارة الفريق الإنجليزي أمام إيطاليا في نهائيات يورو 2020.

وأصبح بإمكان جميع الأشخاص لاحقًا استخدام الميزة إذا كانوا يواجهون رسائل وتعليقات غير مرغوب فيها من المتنمرين وغيرهم من الجهات الفاعلة السيئة.

وتقول إنستاجرام إنها تهدف إلى حماية الأشخاص من التنمر والتحرش. وعند تقييد التفاعلات من الجميع باستثناء الأصدقاء المقربين، لن ترى سوى الرسائل المباشرة والعلامات والإشارات من الأشخاص الموجودين في قائمتك.

ولا يزال بإمكان المستخدمين غير المدرجين في قائمة أصدقائك المقربين التفاعل مع منشوراتك، مع أنك لن ترى هذه التحديثات.

ولن تعرف هذه الحسابات أيضًا أنك أخفيت محتواها. ويمكنك أيضًا اختيار عرض أو تجاهل التعليقات والرسائل المباشرة المحدودة.

وتتيح لك إنستاجرام تقييد الحسابات لمدة تصل إلى أربعة أسابيع في المرة الواحدة، ويمكنك تمديدها.

ويمكنك تمكين الحدود من خلال النقر على حسابك وتحديد القائمة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واختيار التفاعلات المحدودة.

وتعتمد إنستاجرام أيضًا على ميزة التقييد التي تتيح لك الآن منع المستخدم من الإشارة إليك أو ذكرك بالإضافة إلى إخفاء تعليقاته.

وتأتي هذه المزايا الموسعة في الوقت الذي تواجه فيه المنصة تدقيقًا متزايدًا من حكومة الولايات المتحدة بخصوص سلامة مستخدميها الشباب.

وفي وقت سابق من هذا العام، طرحت ميتا ميزة جديدة تمنع افتراضيًا مراسلة البالغين للقاصرين عبر إنستاجرام وفيسبوك.

وتحركت الشركة أيضًا لإخفاء محتوى الانتحار واضطرابات الأكل عن المراهقين عبر كلتا منصتيها.