أهم مزايا الذكاء الاصطناعي المُتوقع أن تعلنها آبل في مؤتمر WWDC 2024

اقترب موعد إعلان نظام التشغيل iOS 18 ونظام macOS 15 والتحديثات الجديدة لأنظمة تشغيل أجهزة آبل الأخرى، فمن المقرر أن تكشف شركة آبل النقاب عن التحديثات الجديدة لبرامج التشغيل خلال مؤتمر WWDC 2024 الذي سيُقام في تاريخ 10 من يونيو في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

وقد ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات حول التغييرات والمزايا الجديدة التي ستُضاف إلى نظام iOS 18 القادم الذي من المُتوقع أن يكون التحديث الأكبر في تاريخ آيفون؛ إذ يُشاع أن iOS 18 سيتضمن مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في العديد من التطبيقات، كما تخطط آبل لإضافة دعم RCS إلى تطبيق الرسائل لتحسين تجربة المراسلة بين أجهزة آيفون وأندرويد. ومن المُتوقع أيضًا أن يقدم التحديث الجديد شاشة رئيسية أكثر قابلية للتخصيص وتغييرات أخرى في تصميم واجهة المستخدم، ومزايا جديدة في تطبيقات مثل: خرائط آبل والآلة الحاسبة، وغير ذلك الكثير.

في هذا المقال سنركز في مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى أجهزة آبل، ونذكر أبرز المزايا المُتوقع إعلانها في حدث WWDC 2024:

1- الرموز التعبيرية المولدة بالذكاء الاصطناعي:

تعدّ الرموز التعبيرية جزءًا أساسيًا من أي تحديث لنظام iOS أو macOS؛ إذ تضيف آبل مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة مع كل تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

ووفقًا لجورمان تخطط آبل لإضافة مزية تسمح للمستخدمين بإنشاء رموز تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على ما يكتبه المستخدم. ومع أن هناك الكثير من الرموز التعبيرية المتوفرة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، ستتمكن من إنشاء رموز تعبيرية جديدة إذا لم تجد رمزًا يعبر عما ترغب في قوله.

2- المساعد الصوتي سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي:

أفاد (مارك جورمان) من بلومبرغ أن نظام التشغيل iOS 18 سيتضمن نسخة جديدة من المساعد الصوتي (سيري) تستخدم الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتقديم استجابات أكثر ذكاءً ودقة للمستخدمين، كما أشار إلى أن آبل تخطط لتحسين التفاعلات مع سيري لتبدو طبيعية أكثر من قبل.

3- مزية البحث الذكي في متصفح سفاري:

من المُتوقع إضافة مزايا جديدة إلى قائمة التحكم في الصفحات في متصفح سفاري ومنها: (البحث الذكي) Intelligent Search الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد الموضوعات والعبارات الرئيسية في صفحات الويب وتلخيصها.

4- أداة البحث Spotlight المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

من المُتوقع أن تضيف آبل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أداة البحث Spotlight المدمجة في أجهزتها لتحسين عمليات البحث، وهذا قد يساعد في الحصول على نتائج دقيقة وتسريع عمليات البحث بنحو عام.

5- مزايا إمكانية الوصول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي:

أعلنت آبل بعض مزايا إمكانية الوصول الجديدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المُتوقع أن تضاف هذه المزايا إلى نظامي iOS 18 و macOS 15. وتعتمد بعض هذه المزايا على الذكاء الاصطناعي، وأبرزها: مزية جديدة ستسمح للمستخدمين بالتحكم في آيفون أو آيباد بأعينهم فقط، دون الحاجة إلى أجهزة خارجية.

6- الردود التلقائية على الرسائل:

في نظامي iOS 18 و macOS 15، قد تطرح آبل ردودًا تلقائية للمساعدة في الرد على الرسائل. وهذا يعني أنه عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية، قد يقترح التطبيق ردًا كاملاً بناءً على الرسالة.