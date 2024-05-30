أفضل أجهزة آيباد المناسبة لمُحبي قراءة الكتب الإلكترونية

أطلقت شركة آبل قبل مدة قصيرة طرزًا جديدة من أجهزة iPad Pro و iPad Air تأتي مع مزايا وتحسينات متعددة تجعلها مناسبة للمبدعين وهواة الألعاب ولمحبي قراءة الكتب الإلكترونية أيضًا.

لا تقتصر أجهزة آيباد المناسبة لمحبي قراءة الكتب على أحدث الطرز التي أطلقتها آبل، بل هناك طرز أخرى مناسبة لهذه الفئة من المستخدمين، ويعتمد اختيار واحد من أجهزة آيباد المناسبة للقراءة على عدة عوامل، أبرزها: نوع الكتب التي يرغب المستخدم في قراءتها، فإذا كنت تقرأ الروايات المصورة والقصص المصورة، فسيكون جهاز iPad Pro الجديد الذي يضم شاشة OLED مناسبًا لك، وهناك عامل آخر مهم هو الحجم، فالأشخاص الذين يفضلون الأجهزة اللوحية الصغيرة الحجم سيكون طراز iPad mini هو المناسب لهم.

فإذا كنت من محبي قراءة الكتب الإلكترونية وتفكر في شراء جهاز آيباد جديد يكون مناسبًا للقراءة، يمكنك اختيار واحد من القائمة التالية:

1- جهاز iPad mini 6:

عندما يتعلق الأمر بقراءة الكتب الإلكترونية، يتصدر جهاز iPad mini 6 قائمة أفضل أجهزة آيباد المناسبة للقراءة؛ لأنه جهاز آيباد الأصغر والأخف وزنًا، وهو الجهاز اللوحي الأكثر راحة للاستخدام مدة طويلة وهو الأسهل في الحمل في حال الرغبة في قراءة الكتب في أثناء التنقل.

هناك عدّة أسباب أخرى تدفع مُحبي القراءة إلى اختيار جهاز iPad mini 6 غير حجمه الصغير، وأبرزها: شاشته التي تأتي بمقاس قدره 8.3 بوصات والتي تمتاز بالدقة العالية؛ إذ تبلغ دقتها 2266 × 1488 بكسلًا، وتمتاز بكثافة قدرها 326 بكسلًا في البوصة الواحدة. وهذا يعني أن كل العناصر التي تظهر على الشاشة وخاصة النصوص، ستكون واضحة جدًا؛ مما يعزز تجربة القراءة.

بالإضافة إلى ذلك تمتاز شاشة iPad mini 6 بوجود طلاء مضاد للانعكاس، وتدعم تقنية True Tone التي تُغيّر سطوع الشاشة ودرجات الألوان تلقائيًا حسب الإضاءة المحيطة؛ مما يساعد في الحفاظ على راحة العيون، بغض النظر عن الوقت الذي تقضيه في القراءة، كما تدعم التدرج اللوني P3، وهي مزية مفيدة للذين يرغبون في قراءة الروايات المصورة والقصص المصورة.

يعمل جهاز iPad mini 6 بمعالج A15 Bionic الذي يمتاز بقوة الأداء؛ مما يجعل هذا الجهاز مناسبًا لجميع أنواع المهام الأخرى غير قراءة الكتب، مثل: اللعب بألعاب الفيديو ومشاهدة المحتوى المرئي والرسم باستخدام Apple Pencil وتحرير الصور وغير ذلك.

يُباع جهاز iPad mini 6 بسعر يبدأ من 499 دولارًا.

2- جهاز iPad Pro 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة:

تمتاز شاشة جهاز iPad Pro 2024 بأنها تدعم تقنية ProMotion التي تعزز سلاسة حركة العناصر على الشاشة، وسواء كنت تقرأ كتابًا إلكترونيًا أو تتصفح الويب، ستلاحظ أن الحركة سلسة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي شاشة هذا الجهاز من نوع OLED وتوفر سطوعًا عاليًا وألوانًا غنية وتباينًا مثاليًا، لذلك إذا كنت تقرأ كتابًا يتضمن الكثير من الصور الملونة، فستكون تجربة القراءة مثالية.

وإذا كنت تخطط لتنزيل الروايات المصورة أو القصص المصورة أو المجلات أو غيرها من المستندات الثقيلة المليئة بالصور، بالإضافة إلى الكتب الإلكترونية، فيمكنك اختيار الطراز الذي يأتي مع سعة تخزين قدرها 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت من جهاز iPad Pro.

يعمل جهاز iPad Pro 2024 بمعالج M4 الذي يمتاز بقوة الأداء وسرعة المعالجة، وهذا يعني أن هذا الجهاز مناسب لأداء جميع المهام الثقيلة وليس لقراءة الكتب الإلكترونية فقط.

يُباع جهاز iPad Pro 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

3- جهاز iPad Air 2024 الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة:

إذا كنت تبحث عن جهاز آيباد لقراءة الكتب يكون أكبر حجمًا من جهاز آيباد ميني، ولكنه أرخص من طراز iPad Pro 2024 فسيكون جهاز iPad Air 2024 مناسبًا لك.

يضم iPad Air 2024 شاشة بمقاس قدره 11 بوصة أو 13 بوصة ولكن الطراز الذي يأتي بمقاس 11 بوصة سيكون أسهل للحمل في أثناء القراءة.

يدعم هذا الجهاز المزايا نفسها التي يدعمها جهاز iPad mini 6 فيما يتعلق بتحسين تجربة القراءة، مثل: الشاشة المغطاة بطلاء مضاد للانعكاس، ودعم تقنية True Tone والتدرج اللوني P3.

يعمل هذا الجهاز بمعالج M2 الأقوى والأسرع من الطراز السابق M1، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به العديد من حواسيب ماك بوك العالية الجودة، ويعمل به جهاز iPad Pro 2022، ويسمح هذا المعالج بأداء جميع المهام الكثيفة بسلاسة؛ مما يعني القدرة على أداء أي مهام أخرى باستخدام هذا الجهاز غير قراءة الكتب الإلكترونية، مثل: اللعب بألعاب الفيديو، والرسم والتصميم، ومشاهدة المحتوى المرئي وغير ذلك.

يُباع جهاز iPad Air 2024 الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة بسعر يبدأ من 599 دولارًا.

4- جهاز iPad Pro 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة:

يزن جهاز iPad M4 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة 579 جرامًا ويبلغ سُمكه 5.1 ملم، وهو أخف من الطراز السابق ويُعدّ أرق جهاز صنعته آبل حتى الآن، وهو أرق حتى من جهاز iPad Pro 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة. وهذا يعني أن هذا الجهاز مناسب للاستخدام مدة طويلة أكثر من أي جهاز آخر من طرز Pro، ويُعدّ خيارًا مناسبًا لمُحبي قراءة الروايات المصورة والقصص المصورة الذين يبحثون عن جهاز آيباد كبير ورقيق ويتمتع بأداء قوي.

يدعم هذا الجهاز المزايا نفسها التي يدعمها جهاز iPad Pro الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة، وأهمها المزايا الخاصة بتحسين تجربة القراءة، وهي شاشة Ultra Retina XDR OLED العالية الدقة والسطوع، ودعم تقنية True Tone و ProMotion. بالإضافة إلى أن هذا الجهاز يعمل بمعالج آبل M4 الذي يجعلك تستفيد من هذا الجهاز ليس للقراءة فقط، بل لأداء جميع المهام الكثيفة.

يُباع جهاز iPad Pro 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 1299 دولارًا.

5- جهاز iPad 2022:

يُعدّ جهاز iPad 2022 من أجهزة آيباد المناسبة لمُحبي القراءة، فهو يحتوي على شاشة Liquid Retina بمقاس قدره 10.9 بوصات، وتدعم شاشة هذا الجهاز تقنية True Tone؛ مما يعني أنها مريحة للعين وستغير السطوع ودرجات الألوان تلقائيًا لتتكيف مع الضوء المحيط بك، وهذا يعزز تجربة قراءة الكتب الإلكترونية، ومع ذلك تفتقر شاشة هذا الجهاز إلى الطلاء المضاد للانعكاس ولا تدعم التدرج اللوني P3.

يساعد معالج A14 Bionic الذي يعمل به جهاز iPad (2022) في أداء العديد من المهام المتوسطة وبعض المهام الكثيفة، وهذا يعني أن استخدامه لا يقتصر على قراءة الكتب الإلكترونية فقط.

يُباع جهاز iPad 2022 بسعر يبدأ من 349 دولارًا.