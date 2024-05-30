أعلنت شركة جوجل قبل يومين مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأجهزة Chromebook Plus التي تعمل بنظام ChromeOS، وستساعد هذه المزايا الجديدة في تحسين قدرات نظام التشغيل بنحو كبير؛ مما يعزز تجربة استخدام هذه الأجهزة، وستكون هذه المزايا الجديدة متاحة لأجهزة Chromebook Plus في أحدث إصدار من نظام التشغيل ChromeOS الذي بدأت جوجل بإطلاقه في تاريخ 28 من مايو 2024، وسيصل تدريجيًا إلى كافة مستخدمي هذه الأجهزة.

وفيما يلي سنذكر أبرز 5 مزايا ذكاء اصطناعي جديدة قادمة إلى أجهزة Chromebook Plus:

1- مزية المحرر السحري في صور جوجل:

مزية (المحرر السحري) Magic Editor من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور من جوجل، وتساعد هذه المزية في إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور وتحرير الصور باحترافية.

كانت هذه المزية متاحة فقط في تطبيق (صور جوجل) Google Photos الخاص بالهواتف الذكية ولكن جوجل أتاحتها الآن في حواسيب Chromebook Plus.

باستخدام هذه المزية، ستتمكن من تحديد أي صورة في تطبيق (صور جوجل) Google Photos، ثم النقر فوق زر (المحرر السحري) Magic Eraser، والبدء بتحرير الصورة حسب رغبتك. وستتمكن من تغيير أماكن العناصر وحجمها وتحسين الإضاءة وتغيير الخلفية ببضع نقرات.

2- روبوت Gemini:

في أي وقت تحتاج فيه إلى المساعدة في الحصول على فكرة ما، أو تحتاج إلى الحصول على إجابة عن سؤال، أو المساعدة في التخطيط لرحلة وغير ذلك، فإن كل ما عليك فعله هو النقر فوق أيقونة Gemini المدمجة في التطبيق الذي تستخدمه والبدء بطرح الأسئلة.

وإذا كنت مستخدمًا جديدًا لأجهزة Chromebook Plus، فستحصل على خطة Google One AI Premium مجانًا لمدة 12 شهرًا. وتتضمن هذه الخطة الوصول إلى Gemini Advance وسعة قدرها 2 تيرابايت من التخزين السحابي وإمكانية الوصول إلى Gemini في تطبيق المستندات وتطبيق الجداول، والعروض التقديمية وجيميل وغير ذلك.

3- مزية Help Me Write:

تساعد مزية Help Me Write في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والنصوص في مُختلف التطبيقات؛ إذ يمكن أن تساعدك في إنشاء نص كامل بعد كتابة مطالبة توضح فيها المعلومات الأساسية التي تود تضمينها داخل النص، كما يمكن أن تساعدك في إعادة صياغة نص مكتوب سابقًا لجعله رسميًا، أو اختصاره ليصبح أقصر.

4- إنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي:

بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء خلفيات لإضافتها إلى سطح المكتب في حواسيب كروم بوك، وستتمكن أيضًا من إنشاء خلفيات لاستخدامها في أثناء إجراء المكالمات المرئية. وستكون عملية إنشاء الخلفية سهلة ولا تتطلب سوى إدخال مطالبة لوصف شكل الخلفية، أو الاختيار من المطالبات الموجودة سابقًا.

5- الوصول السريع إلى تطبيق مهام جوجل:

إذا كنت من محبي استخدام تطبيق مهام جوجل (Google Tasks) فستتمكن من الوصول إليه بنقرة واحدة، فبعد تحديث جهاز كروم بوك الخاص بك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل، ستتمكن من الوصول إلى تطبيق مهام جوجل بالنقر فوق التاريخ الظاهر في الجهة اليُمنى السفلية من الشاشة الرئيسية للحاسوب.