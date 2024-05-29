هواوي كلاود تطلق أول منطقة سحابية عامة في مصر لدعم التحول الرقمي في المنطقة

أعلنت هواوي كلاود، الرائدة في مجال تكنولوجيا السحابة، إطلاق منطقة جديدة لخدماتها السحابية في القاهرة، لتكون أول شركة تطلق منطقة سحابية عامة في مصر، وذلك في إطار تعزيز دورها الداعم للتحول الرقمي وأثره الإيجابي في التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر ودول المنطقة.

وتُعدّ هذه المنصة السحابية الجديدة هي الأولى من نوعها في مصر، وستغطي 28 دولة أفريقية، بهدف دعم التحول الرقمي للعديد من القطاعات والصناعات. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع أهداف الحكومة المصرية في تعزيز مكانة مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجعلها مركزًا إقليميًا لنقل البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي. وبذلك يصل إجمالي عدد مناطق وجود هواوي كلاود إلى 33 منطقة حول العالم.

وقد أُطلقت المنطقة السحابية الجديدة خلال قمة هواوي كلاود، التي عُقدت بحضور معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وكبار الشخصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء هواوي من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.

تقديم أكثر من 200 خدمة سحابية:

أعلنت هواوي في وقت سابق استثمارها 300 مليون دولار أمريكي في إنشاء أول منصة سحابية في مصر، لتقدم أكثر من 200 خدمة سحابية بما يشمل: منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات وآليات تطويرها.

كما ستستثمر هواوي 200 مليون دولار أمريكي لدعم 200 شريك من شركاء البرامج المحليين، وتمكين 1300 شريك تكنولوجي من شركاء قنوات التوزيع، بهدف بناء منظومة تقنية مزدهرة للبرامج والتطبيقات المحلية.

كما تشمل استثمارات هواوي 30 مليون دولار أمريكي لتدريب 10 آلاف مطور محلي وتعليم 100 ألف من المهنيين الرقميين، وذلك لدفع التحول الرقمي في المنطقة.

نموذج جديد للغة العربية لدعم الذكاء الاصطناعي:

أصدرت هواوي كلاود أيضًا نموذجًا لغويًا جديدًا للغة العربية (LLM)، يُعدّ خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي في الشركات في المنطقة، إذ يدعم خدمة تعرف الكلام تلقائيًا (ASR)، التي تدعم كافة الوظائف في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، ويصل معدل دقته إلى 96%، وهو أول نموذج يحتوي على 100 مليار معامل باللغة العربية ضمن النماذج اللغوية الكبيرة الموجودة في القطاع.

وقد دُرب النموذج على بيانات اللغة العربية التي تضمن فهمًا دقيقًا للثقافة المحلية والتاريخ والمعرفة والعادات في العالم العربي بدلًا من استخدام الترجمة.

مزايا المنطقة السحابية الجديدة:

ستوفر المنطقة السحابية في القاهرة خدمات سحابية مبتكرة وموثوقة وآمنة ومرنة للأفراد والشركات والمستخدمين الحكوميين، وستكون بمنزلة بنية تحتية رقمية مهمة، حيث تقدم هواوي كلاود خدماتها التي تشمل:

إدارة حوكمة البيانات DataArts.

قاعدة بيانات GaussDB.

أدوات تطوير الذكاء الاصطناعي ModelArts.

برنامج هواوي المخصص للشركات الناشئة في مصر:

أعلنت هواوي كلاود تطوير برنامجها المخصص للشركات الناشئة في مصر، بما يشمل: منصة سحابية متقدمة، وبرامج تدريبية وموارد أعمال، وفرقًا متخصصة لتقديم الاستشارات حول كيفية استفادة الشركات الناشئة من خدمات الحوسبة السحابية، حيث يمكن التقدم بطلب للحصول على اعتمادات سحابية بقيمة تصل إلى 150,000 دولار أمريكي.